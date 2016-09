Réagissez

La production d’or noir des pays n’appartenant pas à l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) devrait décliner moins fortement qu’anticipé en 2016 et 2017, face à une demande très légèrement révisée à la hausse, a indiqué, lundi dernier, le rapport mensuel de l’Opep.

Les pays tiers devraient produire 56,32 millions de barils par jour cette année, soit 610 000 barils/j de moins sur un an, a précisé l’Opep dans son rapport publié à Vienne. C’est moins que la contraction qui était encore anticipée en août (-790.000 bj) et même en juillet (-880 000 bj) en raison d’un déclin moins fort que prévu dans le pétrole de schiste américain et une performance meilleure qu’attendu en Norvège, ainsi qu’au démarrage anticipé de Kashagan, au Kazakhstan, a expliqué l’OPEP.

Cette tendance devrait se poursuivre au deuxième semestre grâce à la reprise de production au Canada après de gigantesques feux de forêt et en 2017 du fait de la montée en puissance du champ géant de Kashagan. L’an prochain, la production hors Opep devrait en effet limiter son repli à 200 000 bj pour atteindre 56,52 mbj.

Cette robustesse de la production pourrait alimenter les spéculations sur la possibilité d’un accord entre grands producteurs de pétrole pour limiter leur production, lors d’une réunion informelle des membres de l’Organisation, fin septembre à Alger, en marge du Forum international de l’énergie. Les ministres de l’Opep, craignant une perte de parts de marché, ne s’étaient pas fixé de plafond de production lors de leur réunion à Vienne le 2 juin, jugeant leur production raisonnable et validée par la progression tendancielle des prix après un plus bas atteint en janvier.

Au total, en août, la production de pétrole s’est élevée à 95,65 mbj, en recul de 140 000 bj sur un mois mais en hausse de 180 000 bj par rapport à la même période en 2015, selon le rapport de l’Opep. La demande a été révisée en légère hausse, grâce notamment à l’appétit des Etats-Unis pour les carburants : elle devrait croître de 1,23 mbj à 94,27 mbj en 2016 et de 1,15 mbj à 95,42 mbj l’an prochain.