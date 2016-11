Production de pétrole : Une hausse de 8% à fin octobre

Réagissez

La production de pétrole brut de Sonatrach a augmenté fin octobre dernier de 8% par rapport à la même période de 2015, a indiqué hier ce groupe pétrolier national dans un communiqué.

«Dans le cadre de la mise en œuvre des actions pour l’optimisation des capacités de production à court et moyen termes, la production de pétrole brut de Sonatrach a augmenté à fin octobre 2016 de 8% par rapport à la même période 2015», précise Sonatrach. Cette augmentation, selon la même source, a été significative à partir de juillet 2016 pour atteindre une production additionnelle de plus de 100 000 barils/jour par rapport à l’année 2015.

Par ailleurs, Sonatrach indique que les mois de novembre et décembre 2016 seront marqués par la mise en service de la compression de Tiguentourine, permettant une augmentation de production de 6 millions de standards mètres cubes/jour (Sm3/j) de gaz. Ainsi, les trois trains du site de Tiguentourine seront en service à pleine capacité.

Durant les deux derniers mois de l’année en cours, il sera aussi mis en service la connexion des champs sud de l’association Sonatrach-BP-Statoil, qui se traduira par une hausse de la production de gaz de 4 millions Sm3/j pour atteindre 25 à 26 millions Sm3/j. Il s’agira également de la mise en production du périmètre CAFC Oil de l’association Sonatrach-ENI sur le champ de Menzel Ledjmet où une production à terme atteindra 10 000 b/j supplémentaires.