Prochaine réunion informelle des pays producteurs de brut: Le pessimisme de Mourad Preure

« Est-ce qu’une conférence peut rapprocher les points de vues à un tel point qu’on puisse stabiliser le marché ? J’en doute. Je pense que ça rapprochera les points de vue, ça fera avancer le débat. Mais je ne pense pas que nous sortions de cette conférence avec des décisions contraignantes », a déclaré ce mercredi Mourad Preuve, expert sur les ondes de la radio chaine 3.

Pour atténuer ses propos, M.Preure rappelle que le marché pétrolier est déstabilisé pour un ensemble de raisons fondamentales et est régis par un nouveau « paradigme pétrolier » vu que l’OPEP est en train de subir les effets de l'arrivée de la production Américaines de pétrole et de gaz de schiste sur le marché.

Si l’organisation venait à baisser sa production, indique M. Preure, « il y aura une organisation concurrence qui va apparaitre ». Si, au contraire, elle augmente sa production et engage une guerre des prix, « la production concurrence va se tasser ». La réalité, assène-t-il, c’est que « nous ne sommes plus dans la logique des années 70 : l’OPEP ne contrôle plus les prix pétroliers ».

Un choc haussier des prix en 2020

Les prix du pétrole devront reprendre leur tendance haussière à partir de 2017 ou ils se situeront entre 50 et 60 dollars avant de connaitre un « choc haussier à la fin de la décennie, soit en 2020, 2021 » estime l’expert.

« Cette crise ne va pas durer longtemps. Les prix sont orientés à long terme à la hausse. Cette chute des prix va provoquer un choc haussier vers la fin de la décennie », ajoute-t-il.

Pour M.Preure, cette crise est « provisoire » et il est plus judicieux de garder son « sang-froid » et profiter pour déployer l’économie nationale et renforcer Sonatrach.