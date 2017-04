Prix du pétrole : Une baisse de 7% en trois mois

Réagissez

Le baril de pétrole a perdu quelque 7% de sa valeur depuis janvier dernier, date à laquelle l’accord de limitation de production, engagé par l’OPEP et 11 autres producteurs, avait pris officiellement effet.

Certes, depuis l’annonce de la décision de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et de 11 autres pays pétroliers de réduire leurs extractions de près de 1,8 million de barils par jour au total, les cours du brut se sont nettement redressés, atteignant même des niveaux proches de 60 dollars le baril.

Mais, depuis quelques semaines, le baril de brut ne cesse d’effacer ses gains, les efforts de l’OPEP en vue de réduire l’offre sur le marché ayant été quelque peu contrebalancés par les prémices d’une reprise dans le secteur du schiste américain, qui retrouve ainsi une meilleure rentabilité à la faveur de la remontée des cours. Ainsi, selon les agences de presse spécialisées, le pétrole a reculé d’environ 7% sur les trois premiers mois de l’année en cours, soit à mi-parcours de la durée prévue pour l’application de l’accord entre l’OPEP et des non-OPEP, qui devrait arriver officiellement à terme à la fin du mois de juin prochain.

Ce léger retournement de conjoncture, qui risque de s’aggraver à terme, est essentiellement le fait d’inquiétudes liées à de nouveaux surplus d’offre de pétrole, engendrés surtout par la reprise de la production de schiste américain. Selon le fournisseur de services pétroliers Baker Hughes, le nombre de plateformes de forage aux Etats-Unis a, pour la onzième fois consécutive, progressé encore de 10 la semaine dernière, atteignant un total de 662, soit un plus haut depuis septembre 2015. Quoi qu’il en soit, les cours pétroliers ont tout de même enregistré une légère amélioration durant la semaine écoulée, encouragés notamment par l’espoir de voir l’OPEP prolonger son accord de limitation de l’offre au-delà de juin prochain. Une perspective relancée cette semaine, rapporte l’AFP, par des propos engageants du ministre du Pétrole du Koweït, cité par l’agence nationale Kuna. Aussi, la possibilité d’une extension de l’accord de l’OPEP au-delà des six mois prévus initialement devrait être au centre des négociations lors de la prochaine réunion de l’Organisation devant se tenir le 25 mai à Vienne (Autriche). Vendredi dernier en fin de journée, le prix du baril du light sweet crude gagnait en tout cas 25 cents pour s’établir à 50,60 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), tandis qu’à Londres, le cours du baril de brent avait en revanche concédé 13 cents à 52,83 dollars sur le contrat pour livraison en mai.

La tendance actuelle, avance l’analyste Andy Lipow de Lipow Oil Associates, «reste à la hausse face aux attentes d’une poursuite des réductions de la production au-delà du premier semestre de l’année». De plus, les cours ont quelque peu profité de stocks américains moins élevés qu’attendu, selon les chiffres hebdomadaires publiés mercredi passé par le département US de l’Energie (DoE), même si ce dernier constate une nouvelle hausse de la production, le nombre de puits de forage en activité ayant encore augmenté, selon le dernier décompte du groupe privé Baker Hughes.