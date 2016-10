Réagissez

Les marchés pétroliers continuaient hier à observer une attitude hésitante quant à donner une direction claire à la tendance des prix, contrariés quelque peu par des déclarations prudentes sur la position de la Russie.

Après avoir atteint de nouveaux plus hauts hier en début de séance, le baril de brent de la mer du Nord pour livraison en décembre reculait, en fin de matinée, à 52,14 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, perdant ainsi 37 cents par rapport à la clôture de la veille. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de light sweet crude (WTI) pour la même échéance perdait également 19 cents, pour s’établir à 50,25 dollars. A peine quelques heures plus tôt, rapportait l’AFP, le brent avait atteint 52,84 dollars et le WTI 50,74 dollars, soit tout près de leurs plus hauts niveaux de l’année atteints en juin dernier, à 52,86 dollars pour le premier et à 51,67 dollars pour le second.

Sauf qu’entre-temps, la Russie, deuxième gros producteur mondial de brut, avait quelque peu refroidi les marchés, après une déclaration de son ministre de l’Energie Alexander Novak, écartant, selon l’agence Bloomberg, la possibilité d’un accord sur la production dès la semaine prochaine entre les pays de l’Opep et non Opep. «Il s’agira uniquement de discussions», a-t-il ainsi averti, ce qui n’a pas manqué de nourrir un peu plus l’attitude hésitante des marchés, alors qu’en début de matinée les cours observaient plutôt une tendance positive, suscitée par l’espoir d’une réunion officieuse des producteurs, en marge d’un sommet sur l’énergie prévu à partir de demain à Istanbul, en Turquie. Aussi, comme le résumait à l’AFP l’analyste Michael van Dulken, de Accendo Markets : «Le pétrole a été soutenu par la baisse des stocks américains selon des données publiées mercredi passé par le Département américain de l’Energie, et l’accord de l’Opep revient désormais au centre de l’attention.»