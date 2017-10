Réagissez

Le baril de pétrole devrait atteindre 56 dollars en 2018, contre 53 dollars en 2017, sous l’effet de l’augmentation constante de la demande, des accords entre exportateurs de pétrole sur une diminution des volumes de production et de la stabilisation de l’extraction d’huile de schiste aux Etats-Unis.

C’est ce que relève la Banque mondiale dans son dernier rapport publié jeudi passé. Selon les prévisions annoncées dans l’édition d’octobre du Commodity Markets Outlook, les prix des produits énergétiques (pétrole, gaz naturel et charbon) progresseront de 4% en 2018, après une envolée de 28% cette année. «Les prix de l’énergie remontent du fait de la stabilité de la demande et de la contraction des stocks, mais cela dépendra beaucoup de la décision des producteurs de pétrole de prolonger ou non les coupes de production», explique John Baffes, économiste senior et auteur principal du rapport en question.

Cependant, pour le mois courant, la Banque mondiale souligne que les prévisions des prix du pétrole sont légèrement revues à la baisse par rapport au mois d’avril, et sont tributaires d’un certain nombre de risques. Des incertitudes entourent notamment la production de la Libye, du Nigeria et du Venezuela, tandis que les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et d’autres producteurs pourraient s’entendre afin de continuer à limiter l’extraction, ce qui maintiendrait les pressions pour la hausse des prix. Ces derniers pourraient toutefois à nouveau reculer, si cet accord n’est pas reconduit ou si les Etats-Unis produisent davantage d’huile de schiste.

En outre, dans le sillage de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), qui avait déjà relevé ses prévisions de demande mondiale, l’OPEP a estimé dans son dernier rapport que la demande pour son pétrole en 2018 devrait être plus vigoureuse que prévu. Celle-ci atteindra 33,06 millions de barils par jour l’an prochain. Il s’agit de sa troisième révision consécutive à la hausse. L’AIE relève, dans une note mensuelle, les efforts de l’Organisation dans le cadre du rééquilibrage de l’offre et de la demande mondiale, précisant que les membres de l’OPEP ont ainsi respecté les accords de production à hauteur de 86%. Il convient de noter que le secrétaire général de l’OPEP, Mohammed Barkindo, a confirmé, dans ce contexte, que les quotas de production pourraient être renouvelés de 9 mois, ces derniers étant prévus pour durer jusqu’en mars 2018. Cette possibilité sera notamment discutée lors de la réunion de l’OPEP le 30 novembre prochain.

Sur les marchés, les cours du pétrole grimpaient vendredi dernier, atteignant même leurs plus hauts en deux ans, soit 60,25 dollars le baril, alors que les efforts de l’Opep laissent espérer aux marchés un resserrement de l’offre mondiale. Selon les analystes, «les marchés continuent de tirer leur optimisme des commentaires de l’Opep qui pourrait poursuivre l’accord de baisse de production jusqu’à fin 2018». Le prince saoudien Mohammed Ben Salmane a affirmé jeudi que son pays soutenait la proposition d’un renouvellement de l’accord à cette date, alors que l’OPEP et ses partenaires, dont la Russie, se sont pour l’instant engagés jusqu’à fin mars 2018.