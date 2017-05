Présence de 34 pays, la Russie invité d’honneur

Réagissez

La 50e édition de la Foire internationale d`Alger (FIA) ouvrira ses portes demain au Palais des expositions (Pins maritimes) avec la participation de 536 entreprises algériennes et 494 étrangères en provenance de 34 pays, a annoncé samedi le Pdg de la Société algérienne des foires et des exportations (Safex), Tayeb Zitouni. Placée sous le thème «50 ans au service de l’économie algérienne», cette édition de la FIA se tiendra du 8 au 13 mai en cours, avec la Russie comme invité d’honneur, qui sera représentée par une trentaine d’entreprises, a fait savoir M. Zitouni lors d’une conférence de presse animée conjointement avec le représentant commercial auprès de l’ambassade de Russie à Alger, Alexey Shaltov.

La superficie globale des stands nationaux et étrangers réservés lors de cette FIA s’étend sur près de 34 000 m2 dont 28 784 m2 dédiés aux exposants nationaux, soit 85% de la superficie totale. Les 28 pavillons officiels, qui abriteront 354 entreprises étrangères, sont ceux de l’Afrique du sud, Allemagne, Belarus, Brésil, Chine, Côte d’Ivoire, Cuba, Egypte, Etats-Unis, France, Hongrie, Indonésie, Irak, Iran, Italie, Japon, Jordanie, Libye, Mali, Palestine, Pologne, Portugal, la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Sénégal, Soudan, Syrie, République tchèque et la Turquie. La participation étrangère à titre individuel regroupera, quant à elle, 30 sociétés sur une superficie de 245 m2, provenant de 11 pays : Chine, Espagne, Inde, Italie, Jordanie, Liban, Portugal, Sénégal, République tchèque, Thaïlande et Tunisie.

Par secteurs, l’espace réservé au partenariat arrive en tête avec 93 exposants, suivi par le secteur de l’agroalimentaire (70 entreprises), l’industrie énergétique, chimique et pétrochimique (69 entreprises), l’électrique et l’électronique (36 entreprises), les industries manufactures (28 entreprises) la mécanique, la sidérurgie et la métallurgie (38 entreprises), les services (59 entreprises), les grands travaux du bâtiment (18 entreprises).

M. Zitouni a mis l’accent sur la nouvelle dimension de la FIA adoptée depuis 2010, qui se focalise essentiellement sur l’investissement et le renforcement du partenariat avec les entreprises étrangères, au lieu d’un aspect plutôt commercial d’auparavant.

Pour sa part, M. Shaltov a indiqué qu’«il existe d’énormes opportunités d’investissement en Algérie que nous espérons exploiter en partenariat gagnant-gagnant, notamment dans les secteurs de l’agriculture, l’industrie mécanique, l’équipement et le tourisme». La participation des entreprises russes qui prendront part à cette 50e édition vise à donner une impulsion aux échanges bilatéraux et à la coopération économique russo-algérienne, a-t-il avancé. L’édition de la FIA de cette année verra également l’inauguration du musée de cette manifestation économique internationale, conçu pour retracer l’historique de la FIA à travers essentiellement des expositions de photos et d’anciennes affiches de cette manifestation.