Avec la perte accélérée de la valeur du dinar face aux principales monnaies d’échange depuis janvier 2015, le consommateur a vu au fil des mois les prix de certains produits flamber.

C’est le cas essentiellement de ceux importés et des produits frais. Ces derniers ont vu les prix galoper ces derniers mois, comme le montre le dernier bulletin de l’Office national des statistiques (ONS). Exemples : Les œufs ont vu leur prix augmenter de 51,03% entre novembre 2015 et novembre 2016 contre une hausse 26,15% pour les fruits les 20% pour les poissons frais, et 10,56% pour le poulet Et ce, pour un taux global de 6,2%. Avec les mesures fiscales prévues dans la loi de finances 2017 pour renflouer les caisses du Trésor, cette tendance haussière va se poursuivre.

On sera bien loin, en 2017, du taux d’inflation de 4% prévu dans la loi de finances. A la dévaluation du dinar et aux taxes, les dysfonctionnements du marché (informel, désorganisation du réseau de distribution…) viennent accentuer le risque de poussée inflationniste. C’est le cas essentiellement pour les produits frais et les produits agricoles. Le gel de réalisation d’un certain nombre de marchés de proximité face au problème de financement ne fera qu’accentuer ces dysfonctionnements et par ricochet impacter les prix.

Autant d’éléments qui font dire à certains experts que le risque d’une inflation à deux chiffres est bien là, alors que les députés qui ont fait passer le projet de loi de finances comme une lettre à la poste ont minimisé l’impact sur le pouvoir d’achat. Pour rappel, le président de la Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), Mahdjoub Bedda, avait avancé en novembre dernier que «les taxes prévues dans le projet de loi de finances pour 2017 pourraient engendrer une inflation de 7 à 9% supportable pour le pouvoir d’achat des ménages».

De son côté, le gouvernement promet de veiller à le préserver (le pouvoir d’achat, ndlr), annonçant l’élaboration d’un plan national des catégories nécessiteuses et la réalisation d’une étude sur la pauvreté en Algérie cette année. Les données à ce sujet font en effet défaut. Ce qui ne permet pas de cibler les aides. La révision du système des subventions, telle que prévue par le gouvernement, ne peut se faire sans une base de données détaillée sur ce dossier.