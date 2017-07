Plus de 300 stagiaires attendent leur recrutement

Réagissez

Des stagiaires, formés par les différents CFPA, à la faveur d’un partenariat entre la formation professionnelle et Algérie Telecom, attendent toujours leur recrutement.

Plus 300 apprentis, dont certains sont titulaires d’un diplôme de technicien (TS) en technologie de l’information et de la communication, se plaignent du traitement qui leur est réservé par les services de l’opérateur public, alors qu’ils ont reçu la promesse écrite d’un recrutement à la fin de leur période de formation. Des rapports des directions opérationnelles (DO) et d’autres directions de l’opérateur historique à travers le pays ont fait état des tâches confiées aux jeunes (localisation des défauts des câbles urbains, raccordement de câbles téléphoniques, montage des PC relatifs au réseau, accomplissement des tâches au MSAN). Sortis des différentes CFPA du pays, ces apprentis n’ont guère démérité : comme signalé dans ces mêmes colonnes, ces jeunes ont pu faire montre de rigueur et d’abnégation à toute épreuve malgré leur jeune âge -certains n’ont dépassant même pas la vingtaine. Selon des témoignages écrits, dont El Watan a eu des copies, ces diplômés ont pu donner satisfaction à leurs employeurs. Il y est précisé également qu’ils ont entretenu de bonnes relations avec les clients de l’entreprise. Satisfaits du travail engagé en peu de temps par les stagiaires, des directions d’AT (opérationnelles, agences commerciales, Actel) ont adressé des correspondances à leur tutelle pour proposer le recrutement de ces agents dès la fin de l’apprentissage. Exemple : un directeur d’une Actel d’Alger a mis en relief «les performances» des employés qui ont pu intégrer «leurs équipes et donné un plus au département en devenant à leur tour des formateurs». Les stagiaires, dont beaucoup se sont retrouvés au chômage, alors que leur employeur aurait recruté entre-temps quelque trois milles employés, en appellent à l’intervention de la ministre de la Poste et des TIC, Houda-Imane Feraoun, pour permettre de répondre favorablement à leur revendication principale : leur recrutement dans les structures de l’opérateur historique.