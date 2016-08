Plus de 1300 pieux posés

Réagissez

1336 pieux sur un total de 1581 ont été placés sur le site devant recevoir le futur complexe sidérurgique de Bellara (Jijel), soit un taux de 84%, a-t-on appris, lundi, auprès des services de la wilaya.

Les travaux d’amélioration du sol, devant permettre la réalisation du premier laminoir de cet ensemble sidérurgique, ont atteint 78%, a-t-on précisé au cours d’une réunion d’évaluation et de suivi présidée par le chef de l’exécutif local. Ces chantiers ont été renforcés par une main d’œuvre totalisant actuellement 1400 travailleurs, a-t-on encore ajouté, soulignant que le chantier de réalisation de l’unité de réduction directe, confié à une entreprise américaine et inscrit dans le cadre du méga chantier du complexe, sera lancé en octobre prochain.

Le complexe de Bellara qui générera 2000 emplois directs produira, dans une première phase, quelque deux millions de tonnes d’acier plat et aciers spéciaux destinés à développer essentiellement l’industrie du rail en Algérie, avant de passer à une seconde étape de production devant atteindre plus de quatre millions de tonnes/an. Construit en partenariat entre le groupe algérien Sider (51%) et l’entreprise Qatar Steel (49%), le coup d’envoi des travaux de réalisation de ce complexe industriel, situé dans la daïra d’El Milia (sud-est de Jijel), avait été donné en mars 2015 par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, en compagnie de son homologue qatari.

Durant cette réunion, il a été également signalé l’entame des travaux d’ouverture d’un tunnel de 1800 mètres linéaires dans la localité de Texenna par une entreprise turque, ainsi que 12 ponts sur un ensemble de 17 ouvrages programmés, dans le projet de la pénétrante autoroutière Djendjen à El Eulma (Sétif), prévue sur 100 km.

Des opérations de démolition de 62 constructions parmi les 156 recensées ont été lancées, a-t-on souligné précisant que la réalisation, dans le cadre du même projet, d’un ouvrage d’art long d’un kilomètre, dans la commune de Beni Yadjis, permettra d’éviter la démolition de 48 habitations. Par ailleurs, pour donner une meilleure dynamique à ce projet autoroutier, le nombre de travailleurs déployés sur les chantiers est passé de 944 en juin à 1258 au mois d’août, et celui des matériels d’intervention a également été nettement renforcé en engins de travaux publics. Une fois mis en service, le projet autoroutier Djendjen-El Eulma (Sétif) permettra de désenclaver une bonne partie de la région en faisant jonction avec l’autoroute Est-Ouest.