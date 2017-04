Plus 1200 exposants au rendez-vous

Réagissez

Le 20e Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics (Batimatec) ouvrira ses portes demain, pour une durée de 4 jours, au Palais des expositions de la Safex, à Alger.

C’est le ministre de l’Habitat et du Commerce, Abdelmadjid Tebboun, qui procédera à son inauguration, en présence de nombreux ambassadeurs, apprend-on de sources proches de la Safex. Le dernier décompte établi par les organisateurs de cette manifestation économique, destinée aux professionnels de la construction, fait état d’un peu plus de 1200 entreprises présentes, soit une centaine d’exposants de plus que l’année dernière. Le fait le plus significatif à relever est la présence massive des sociétés algériennes de diverses filières de la construction, dont le nombre dépasserait allègrement les 700.

La participation étrangère reste importante, même si on note un léger fléchissement. Lors du Batimatec 2016, il y avait en effet 577 entreprises venues de 22 pays, alors que pour la présente édition le nombre d’exposants étrangers a légèrement chuté à environ 500, avec toutefois la présence de deux nouvelles nations. La part du lion revient cette année à la Chine, avec 160 exposants, suivie de la Turquie, avec 140 sociétés. Parmi les pays d’Europe, l’Italie vient en tête, avec 80 exposants, suivie par la France, avec 60 exposants, et l’Espagne, avec 50 sociétés. L’exposition, qui s’étalera sur une superficie de près de 40 000 m², regroupe un grand nombre d’entreprises de réalisation et de producteurs d’équipements et de matériaux de construction. Un nombre important de promoteurs immobiliers et toute une panoplie de start-up de diverses filières du BTPH seront également présents. Les branches d’activités de commerce et de distribution des matériaux de construction et de matériels de travaux publics occuperont à elles seules environ la moitié de la surface totale d’exposition.

Celle des produits minéraux (ciment, briques, céramique, adjuvants, verre et autres) et celle des équipements de production de matériaux de construction ne sera pas, non plus, négligeable cette année. Comme à chaque édition du Batimatec, il y aura des journées d’étude à l’occasion desquelles seront abordées d’importantes thématiques, parmi lesquelles on peut citer, pêle-mêle : «L’innovation en matière de matériaux de construction et de modèles constructifs», «La formation et la sécurité dans le secteur de la construction», «L’état des lieux des filières du ciment, des produits rouges et de la céramique», «La promotion de l’écoconstruction et du développement durable», «La promotion de l’industrie de la terre cuite et de l’architecture de terre», etc. Toujours dans le cadre de ces journées techniques, à noter l’organisation de trois concours suivis de récompenses aux lauréats concernés. Il s’agit des concours, «Charrette d’or 2017» et «Archi Terre», destinés aux jeunes architectes et ingénieurs, organisé par la revue Vie des villes, et d’un concours «Inov-bat», primant les meilleures créations dans le secteur du bâtiment, organisé par le Forum des investisseurs.