Les cours du pétrole sont repartis à la baisse, hier, à l’ouverture à New York, les craintes d’une persistance d’un excès de l’offre reprenant le dessus.

Vers 13h30 GMT, le cours du baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, a perdu 1,01 dollar à 42,90 dollars sur le contrat pour livraison en octobre au New York Mercantile Exchange (Nymex). Dès l’ouverture, les marchés ont effacé leurs gains de jeudi, attribués à des éléments temporaires et sont revenus à des considérations de plus long terme. «Le sur-approvisionnement du marché mondial du pétrole joue le rôle principal pour faire évoluer les cours», ont indiqué les analystes de Commerzbank.

Cette semaine, les investisseurs ont en effet eu à assimiler les rapports mensuels cruciaux de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) lundi et de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) mardi, faisant tous deux craindre la poursuite du déséquilibre du marché. «L’AIE montre que la surabondance de pétrole va se poursuivre cette année. Nous avons vu la production iranienne augmenter à nouveau en août, revenant pleinement à son niveau d’avant les sanctions», a-t-on expliqué.

Une tendance globale confirmée par le rapport de l’Opep, qui anticipe un déclin moins rapide que prévu de la production des pays non membres du cartel. A plus court terme, «le pétrole en provenance du Nigeria et la Libye revient sur le marché. On ne voit rien d’autre que de la surabondance», ont ajouté les mêmes analystes.

Sur le plan américain, les investisseurs observeront avec intérêt les estimations hebdomadaires sur l’activité de forage réalisées par le groupe privé Baker Hughes et publiées vendredi en fin de journée. «S’ils font état d’une 11e hausse en 12 semaines, cela élèverait les craintes à propos de la surabondance», ont ajouté les experts de Commerzbank.