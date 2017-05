Réagissez

Les cours de l’or noir sont restés relativement stables hier, après une légère remontée enregistrée lundi, suite aux échos parvenant de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), qui communique son intention de reconduire son accord de réduction de la production jusqu’à la fin de l’année.

La perspective d’un nouvel accord, auquel se joindraient les non-Opep, n’impacte pas cependant de façon spectaculaire les prix, même si la courbe de la cotation se redresse quelque peu à Londres et à New York, après la baisse de la semaine dernière. «L’OPEP teste les réactions du marché à différents scénarios, mais ce dernier n’est pas vraiment impressionné. Si le cartel veut vraiment réduire les réserves mondiales, particulièrement dans les marchés les plus visibles, les coupes de production doivent être plus rapides que les hausses d’extraction de pétrole de schiste», souligne Olivier Jakob, analyste chez Petromatrix cité par l’AFP.

En plus, «la possibilité que les baisses pratiquées au premier semestre soient intensifiées au courant du second semestre de l’année signifierait que l’OPEP et ses partenaires perdraient des parts de marché», ont expliqué les analystes de Commerzbank. Dans ce contexte, les données hebdomadaires sur les réserves américaines, publiées par le département américain de l’Energie (DoE) aujourd’hui, restent le baromètre officiel de l’état du marché.

«Les réserves de brut ont reculé en avril, et celles de produits raffinés ont baissé plus que d’habitude au printemps», commentent des analystes. Pour la semaine achevée le 5 mai, ils tablent sur une baisse des réserves de brut de 2 millions de barils, une hausse des réserves d’essence de 350 000 barils et une baisse des réserves de produits distillés de 800 000 barils, selon la médiane d’un consensus compilé par l’agence Bloomberg. Hier vers 16h30, heure algérienne, le baril de brent de la mer du Nord pour livraison en juillet valait 48,82 dollars sur l’InterContinental Exchange (ICE) de Londres, place de cotation du pétrole algérien, en baisse par rapport aux premières heures de la matinée.