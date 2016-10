Pétrole: la Russie prête à réduire sa production

Réagissez

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé lundi que son pays était prêt à se joindre aux mesures destinées à réduire la production de pétrole pour doper les cours.



"La Russie est prête à se joindre aux mesures pour limiter la production de pétrole", a déclaré M. Poutine dans une allocution lors du Congrès mondial de l'énergie à Istanbul, émettant le voeu de voir l'Opep "se joindre à cette idée en novembre". "Dans le contexte actuel, nous pensons qu'un gel ou une réduction de la production de pétrole est le seul moyen pour préserver la stabilité du secteur de l'énergie et accélérer le rééquilibrage du marché", a-t-il encore dit.



Dans la matinée, le ministre saoudien de l'Energie Khaled al-Faleh avait estimé que la tendance actuelle à la hausse des cours de brut pourrait être maintenue et qu'un baril à 60 dollars était envisageable d'ici la fin de l'année.



Lundi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre valait 51,80 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en recul de 13 cents par rapport à la clôture de vendredi.



Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le mois de novembre cédait 22 cents à 49,59 dollars.



Les cours de l'or noir avaient grimpé vendredi jusqu'à 52,84 dollars pour le Brent et à 50,74 dollars pour le WTI, au plus haut depuis leur record de l'année à la mi-juin, soutenus depuis deux semaines par l'accord trouvé par les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) à Alger sur une limitation de leur production.