Réagissez

Le groupe allemand Volkswagen ouvrira une usine d’assemblage de voitures en Algérie à partir de 2017. Un accord pour la construction d’une usine en Algérie a été signé en novembre entre Volkswagen et Sovac prévoyant un investissement global de 170 millions d’euros. L’unité de production sera installée à Relizane.

La production sera lancée en juin 2017 et commencera par la Golf 7, puis la Seat Ibiza, la Skoda Octavia et la Volkswagen Caddy. Il y est prévu un taux d’intégration de 15% au départ qui atteindrait 40% dans les cinq ans.

La loi de finances 2014 a accordé aux concessionnaires automobiles trois ans, soit jusqu’à janvier 2017, pour créer une activité industrielle. A la mi-juin, une dizaine de concessionnaires avait proposé des projets d’investissements. Outre Volkswagen, les japonais Nissan et Suzuki envisagent de lancer des usines de montage et n’attendraient que le feu vert des autorités algériennes. Parallèlement, Renault Algérie profitera de l’année 2017 pour lancer un troisième modèle à partir de son usine d’Algérie qui viendrait s’ajouter à la Symbol et la Dacia Stepway. Selon le ministre de l’Industrie et des Mines, l’objectif d’ici 2019 est d’atteindre une capacité de production de 500 000 unités tous types de véhicules confondus. En attendant, la crise qui frappe les concessionnaires pourrait être à l’origine du report du Salon international de l’automobile prévu en mars 2017.

La délivrance des quotas d’importation pour 2017 n’interviendrait qu’à partir du mois de février, ce qui compromet la tenue du salon. En 2016, le quota d’importation était d’à peine 80 000 véhicules et, selon le Premier ministre, il devrait encore baisser dans les prochaines années, laissant davantage la place à l’automobile assemblée en Algérie. Renault Algérie a déjà été instruit pour doubler sa production et diversifier ses modèles. Le constructeur devrait porter sa production à 60 000 dans cet objectif. Les concessionnaires s’attendent à des pertes de 85% de leur chiffre d’affaires en 2016, selon le président de l’association des concessionnaires. En guise de réponse à la crise, les prix des véhicules neufs devraient encore augmenter de 15 à 20% en 2017, a déjà averti l’association.



Ça roule pour le rail

En revanche, l’année 2017 verra, en dépit de la crise, la poursuite de certains projets dans le secteur du transport ferroviaire. Des extensions de lignes ainsi que des réceptions de projets sont prévus pour le métro, le tramway, ainsi que le train. Les extensions du métro d’Alger allant entre la Grande-Poste et la Place des martyrs (1,7 km) et entre Haï El Badr-Aïn Naadja (3,6 km) entreront en fonction à la fin 2017, a indiqué le ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjemaa Talaï. Cinq nouvelles stations de métro seront ouvertes, à savoir Ali Boumendjel et la Place des martyrs sur la première extension, et Halte des ateliers, Aïn Naâdja I et Aïn Naadja II sur la seconde.

Pour le tramway, les essais relatifs au tramway de Ouargla seront lancés au début de l’année 2017. Le projet dont l’avancement des travaux dépasse les 75% serait mis en service au début d’octobre 2017. Il reliera sur 10 kilomètres et 16 stations El Ksar à Haï Ennasr. A Sétif, les travaux de réalisation du tramway ont atteint un taux d’avancement dépassant les 50%. Les premiers tests débuteront en septembre 2017 alors que l’intégralité des travaux serait achevée au cours des premiers mois de 2018. Enfin, la première Ligne ferroviaire à grande vitesse (LGV) reliant Oued Tlelat (Oran) à Tlemcen devrait être livrée en 2017.



Le péage retardé

Cette année devait être celle du lancement de l’autoroute à péage. En janvier 2016, l’agence nationale des autoroutes annonçait l’entrée en vigueur du système de péage de l’autoroute Est-Ouest début 2017. Il compterait 54 gares de péage en cours de réalisation. Une information confirmée par le ministre des Travaux publics en mars, qui a même donné des précisons sur la tarification qui serait «calculée en fonction de la nature du véhicule, de son volume ainsi que des coûts des services assurés aux usagers de l’autoroute». Seulement, depuis les choses ont changé. En novembre, le ministre des Transports indiquait que la réception finale et totale de l’autoroute Est-Ouest était prévue pour début 2018, précisant que le péage ne sera pas appliqué avant la fin totale des travaux sur les tronçons encore en chantier. S. B.