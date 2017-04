«Passer d’une formation en bloc à une formation en cible»

Réagissez

Vu le retard en matière d’innovation, de recours aux nouvelles technologies par les PME, quelles sont les chances pour la réussite de la sous-traitance en Algérie ?

La question est fondamentale, car la stratégie que l’Etat a esquissée pour la relance économique, notamment les secteurs forts pourvoyeurs d’emplois, particulièrement celui de la mécanique sous-entend la sous-traitance comme cheval de bataille dans la réussite du modèle de développement. Nous estimons qu’il y a en moyenne quatre domaines sur lesquels il faut agir.



Lesquels ?

1- Les territoires porteurs de la sous-traitance : ou en d’autres termes les clusters. En effet, les clusters très intégrés devraient être bien cernés et développés pour créer des écosystèmes favorables à l’éclosion de la sous-traitance.

Ce développement permet d’éviter une éviction rapide de la demande exprimée par le donneur d’ordres vers l’international.

Les territoires en l’occurrence devraient renfermer un maximum de producteurs qui est synonyme de concurrence et une couronne périphérique de sociétés de sous-traitance dédiées à des composants à haute intensité de main-d’œuvre qualifiée et aussi à une meilleure redistribution de la valeur ajoutée (exemple procurer de meilleurs salaires aux travailleurs) et finalement de services accompagnateurs pour une meilleure intégration.

Les pouvoirs publics devraient ainsi choisir l’identité d’un territoire moins coûteux pour le développement d’un biotope porteur de la sous-traitance et ne pas agir dans des logiques de parcs industriels ou de zones d’activités où on en trouve de tout.

2- Adapter les stratégies de linkage au contexte national : dans le domaine de la mécanique, surtout des liaisons très anciennes existent entre les groupes de mécanique (donneurs d’ordres) et un certain nombre de sous-traitants (exemple, les producteurs de pneumatiques, le verre, les huiles, etc.). Cette liaison est presque sanguine, si vous permettez l’expression. En second lieu, ce lien historique s’accompagne par une fidélisation permanente entre les deux parties.

Pour éviter de tomber dans ce jeu historique et par là recourir sans cesse à une demande de composants et de produits à l’international, la sous-traitance locale, non seulement elle doit répondre à la demande du donneur d’ordres, mais de prendre chemin faisant un partenariat direct avec les sous-traitants historiques du groupe. Cette stratégie permet de gagner en efficacité de prestation et de remonter rapidement la filière et de gagner en réactivité en cas d’innovation ou de changement de produits

3- Requalifier l’enseignement professionnel et universitaire et intéresser la recherche scientifique : le système LMD est précurseur de ce besoin, néanmoins, le nombre d’étudiants, qui ne cesse d’évoluer d’année en année, rend la formation moins sensible aux besoins des entreprises.

A mon avis, pour la requalification de l’enseignement supérieur et professionnel, il faut passer graduellement d’une formation en bloc à une formation en cible.

En d’autres termes, prodiguer des cours de plus en plus spécialisés sur des parties de machines et de composants que de s’intéresser à la globalité d’un système.

Ceci rendra les étudiants sensibles à la demande des entreprises en matière de profil d’emploi recherché. Dans le domaine de la recherche scientifique, la demande des «donneurs d’ordres» servira de signal de recherche pour les centres de recherche pour une amélioration des procédés et de produits et cela évitera en outre de continuer de travailler sur des thématiques de recherche qui n’intéressent que le chercheur lui-même.

4- Eviter de trop donner sur de longue périodes des avantages fiscaux et parafiscaux : trop donner d’avantages fiscaux et parafiscaux rend

le développement de la sous-traitance problématique, car ces avantages vont déguiser le calcul des vrais coûts d’efficience pour une sous-traitance efficace, et mieux encore, les donneurs d’ordres vont profiter de cette réduction pour demander une qualité et fiabilité plus importante aux sous-traitants chose qui les disqualifieraient une fois les avantages arriveront à terme.

Le dosage des avantages fiscaux et parafiscaux doit être paramétré suivant une logique d’émergence et de développement d’un tissu de sous-traitance et non de création d’entreprise.



Les moyens sont t-ils à la hauteur des ambitions affichées dans ce cadre par les pouvoirs publics avec seulement 900 entreprises versées dans la sous-traitance ?

Pour parler de moyens, je pense qu’il faut arrêter un horizon d’évaluation. Ce n’est pas en trois années voire même cinq que la sous-traitance émergera, c’est l’importance de la demande finale qui laissera le marché de la sous-traitance évoluer rapidement.

Car si on s’intéresse à la demande des entreprises «donneurs d’ordres» locales, je pronostique un horizon court et les entreprises de sous-traitance actuelles risqueront même de disparaître.

A mon avis, la recherche de partenaires de sous-traitance est un cheval de Troie pour aller à la quête de gros marchés internationaux et ne pas juste se focaliser sur le marché algérien. Pour les 900 entreprises qui sont dans le secteur de la mécanique, c’est un petit nombre mais au vu du nombre d’entreprises «donneurs d’ordres» et le niveau d’intégration, je pense que c’est un nombre d’équilibre. D’ailleurs, au lieu de dire à travers le cahier des charges aux entreprises d’assemblage d’arriver à une intégration progressive au bout d’un horizon donné (exemple 3 années), je pense que la sous-traitance est un moyen de prospective permettant une intégration du secteur et non pas de l’entreprise donneur d’ordres. Au final, le changement du cap dans le concept d’intégration progressive via la sous-traitance rendra l’intégration plus une affaire de secteur ou de filière que d’entreprise proprement dite.