Parution : Indjazat, un nouveau magazine économique

Le paysage médiatique algérien s’est enrichi avec la parution d’un nouveau magazine intitulé Indjazat (Réalisations). L’idée ?

«Mettre en valeur les réalisations, quelles soient publiques ou privées, dans les divers secteurs économiques dans le pays», explique le fondateur du magazine, Hacène Naït Amara, journaliste ayant côtoyé auparavant plusieurs rédactions. Le lecteur découvrira au sommaire du premier numéro des reportages, des enquêtes et des présentations de projets économiques, à commencer par les réalisations de l’Office national d’irrigation et de drainage (ONID), notamment à Batna où 8 milliards de dinars ont été investis par cet organisme pour alimenter en eau un périmètre agricole de plus de 40 000 hectares dans la commune de Chemora. Le magazine promet de revenir, dans les prochains numéros, sur des thèmes différents en rapport avec l’actualité économique nationale, analysée et commentée par des experts.