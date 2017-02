Réagissez

L’Office national de l’assainissement a participé à la treizième édition du Salon international des équipements, des technologies et des services de l’eau et de l’environnement (SIEE-Pollutec), qui s’est tenu du 13 au 16 février 2017 à Alger.

L’ONA a mis en avant sa contribution et son rôle dans la protection de la ressource hydrique. Il compte 136 stations d’épuration (63 stations à boues activées, 70 stations de lagunage et 3 filtres plantés) qui, en plus de leur mission principale concernant le traitement des eaux usées épurées, jouent un rôle important dans la protection de la ressource hydrique, telle que les barrages ou le littoral. A ce sujet, une communication intitulée : «L’apport de l’ONA dans la préservation de la ressource hydrique» a été présentée par Mme Rafika Khacheba, chef du département central des sous-produits d’épuration.

Elle a mis en avant, à titre d’exemple, la protection du barrage de Beni Haroun, la protection de la nappe de la Mitidja, la lutte contre la remontée de la nappe phréatique et la réutilisation directe et indirecte des eaux épurées. L’ONA a participé à ce Salon avec une surface d’exposition dédiée à ses différentes missions dans le domaine de l’assainissement et du traitement des eaux usées. Les représentants ont saisi cette opportunité pour rencontrer des entreprises nationales et étrangères venues présenter leurs innovation, expertise et savoir-faire. A travers ces rencontres, l’ONA compte parvenir à des partenariats avec des fournisseurs de services, d’études et de solutions pour les besoins de ses projets. L’ONA gère le réseau d’assainissement de 1117 communes d’une longueur de 50 999 km.