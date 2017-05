Réagissez

Le leader du financement en leasing, MLA, a conclu un accord de partenariat privilégié avec Renault Algérie. Cette convention, qui vise le financement en crédit-bail et de la gestion des véhicules entreprises de PME/PMI algériennes, a été paraphé avant-hier à Oued Smar (Alger), entre Guillaume Josselin, directeur général de Renault Algérie, et Nafa Abrous, président du directoire de MLA.

Ainsi, en plus des solutions de location longue durée proposées par MLA, toutes les entreprises PME/PMI et professions libérales souhaitant acquérir des flottes de véhicules Renault ou Dacia pour leurs activités, peuvent désormais bénéficier d’offres attractives en matière de financement leasing, formalisées par des loyers avantageux et disponibles à travers l’ensemble du réseau de distributeurs agréés de la marque au losange en Algérie.

A travers ce nouveau partenariat, MLA et Renault Algérie entendent stimuler le développement de l’activité entrepreneuriale en proposant des solutions de financement flexibles et avantageuses aux entreprises contribuant à l’émergence en Algérie d’un tissu industriel, à travers la promotion des véhicules Made in Bladi produits par le groupe Renault en Algérie, au niveau de son usine de Oued Tlelat, à Oran.

MLA est un établissement financier créé en 2006 à l’initiative du groupe Amen et Tunisie Leasing, références du monde de la finance en Tunisie. Il a réussi au fil des années à se positionner comme l’un des principaux acteurs du leasing en Algérie, avec l’ambition d’être le partenaire privilégié de la PME/PMI, commerçants et professions libérales tout en assurant un accompagnement des grandes entreprises.

En 10 années d’existence, l’évolution de MLA lui a permis de se hisser parmi les acteurs majeurs en Algérie et de maintenir son leadership sur le marché du financement en leasing. «A la date d’aujourd’hui, nous avons financé (assuré) des investissements pour un total de 66 milliard de dinars», a indiqué Nafa Abrous, soulignant que la «naissance de cette nouvelle alliance avec Renault vise à encourager la production nationale».

Ce sont plus de 4000 clients algériens qui ont bénéficié, jusque-là, d’un ou plusieurs financements et accompagnements par MLA. Plus de 18 000 matériels(équipements) ont été financés à travers les sept produits et packs commercialisés, en l’occurrence : auto, transport, BTP, médical, équipement, immobilier et LLD.

Interrogé sur ce nouvel accord avec Renault, Nafa Abrous a estimé que «la relation entre Renault et MLA existait déjà, mais elle était isolée. Aujourd’hui, on vient de sceller cette entente qu’il y a entre les deux entités.». «Si MLA a été choisi, c’est pour son sérieux et son expertise dans le domaine de leasing», a indiqué de son côté Guillaume Josselin, estimant que «nous avons toutes les bases pour construire un partenariat long et solide» avec MLA.