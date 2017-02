Partenariat : Les Saoudiens ciblent les mines

Réagissez

Trois accords ont été signés entre le holding saoudien Radiola et Asmidal relevant du groupe industriel algérien des mines (Manal), pour le développement du secteur des mines.

Le premier concerne les industries de transformation du phosphate, le deuxième porte sur la production des engrais à partir du phosphate dans les régions de Oued Kebrit et Hadjar Essoud et le troisième accord porte sur la transformation du gaz naturel pour la production d’engrais naturels. L’accord prévoit la création d’une joint-venture pour le développement, l’exploitation, la valorisation et la commercialisation du phosphate de la nouvelle mine de Djebel El Onk au sud de la wilaya de Tébessa ainsi que la création des infrastructures et la formation des cadres spécialisés en la matière. Les trois accords entrent dans le cadre de huit mémorandums d’entente et accords de partenariat économique signés mercredi à Alger à la faveur d’une rencontre d’affaires algéro-saoudienne, en présence du ministre de l’Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb, et du ministre saoudien du Commerce, Madjid Ben Abdallah Al Qasabi.

Les accords en question portent ainsi sur les industries de transformation du phosphate, la production d’engrais naturels, de papier, la pharmaceutique ainsi que le tourisme et la maintenance qui ont été au centre des discussions. Parmi les projets signés, on notera un accord portant sur un partenariat entre la société Tonic Emballage, relevant du groupe Divindus, et la société saoudienne El Sanoubar de l’industrie papetière à travers la réhabilitation de la ligne de production en Algérie et la création d’une ligne de production de papier carton avec une capacité de 220 000 tonnes par an pour un coût de 108 millions de dollars avec des délais de réalisation jusqu’à 2019.