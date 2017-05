Paiement mobile : L’estonien Fortumo investit en Algérie

Réagissez

Le fournisseur de solutions de paiement mobile Fortumo a annoncé, hier, avoir élargi ses services de facturation mobile à trois nouveaux marchés africains, dont l’Algérie. «Plus de 79 millions de propriétaires de téléphone mobile en Algérie, au Ghana et en Tanzanie peuvent maintenant effectuer des paiements pour les services numériques», a précisé, dans un communiqué de presse, Fortumo, un des spécialistes du micropaiement mobile basé à Tartu, en Estonie, mais aussi à San Francisco et à Pékin. «L’écosystème numérique de l’Afrique augmente rapidement et nous constatons un vif intérêt pour les marchands internationaux qui souhaitent étendre leurs activités là-bas.

Bien que chaque jour, un grand nombre de nouveaux propriétaires de smartphone viennent en ligne, la collecte des paiements de ces utilisateurs a jusqu’à présent été un défi. Notre expansion en Afrique offre aux locaux un meilleur accès aux services mobiles numériques, tels que les jeux, la musique et la vidéo tout en aidant les commerçants à générer des revenus supplémentaires de la région», a affirmé Gerri Kodres, chef de la direction des activités commerciales chez Fortumo, cité dans le même communiqué.

Le ploiement de l’opérateur de facturation mobile en Algérie s’explique par le fait que le taux de pénétration de la carte bancaire est extrêmement faible, ce qui signifie que «les personnes peuvent accéder au contenu en ligne, mais la plupart d’entre elles ne sont pas en mesure d’effectuer des paiements pour les fonctions payantes de ces services».

Pour la société de paiement mobile, créée en 2007, la facturation des transporteurs résout ce problème en permettant à tout propriétaire de mobile de régler des achats en ligne sans carte bancaire. Ces dépenses sont facturées par l’opérateur mobile. La solution fait fureur dans les pays émergents et l’entreprise a connu une expansion impressionnante de ses activités. Dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique, la facturation des transporteurs via Fortumo est maintenant disponible pour plus de 600 millions de personnes dans 24 pays.

Globalement, plus de 3,5 milliards de personnes dans 97 pays peuvent effectuer des paiements en utilisant leur téléphone mobile avec des marchands qui ont intégré Fortumo. Le fournisseur de paiement estonien Fortumo a annoncé récemment des partenariats avec la plateforme de streaming en direct Fission et la plateforme d’offres quotidiennes de Mydala pour la facturation mobile.

Pour rappel, l’Algérie comptait plus de 47 millions d’abonnés mobiles actifs au 31 décembre 2016, avec une hausse de 8,48% comparativement à l’exercice 2015, soit plus d’une carte SIM par habitant, avec des parts de marché qui se rapprochent pour les trois opérateurs de la téléphonie mobile, à savoir 36,87% pour Mobilis, 34,79% pour Djezzy et 28,34% pour Ooredoo.