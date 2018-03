Ouyahia évoque la nécessité d’améliorer le climat des affaires

Réagissez

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, s’est montré hier comme placide et plutôt laconique, évitant toute déclaration à la presse, lors d’une conférence régionale sur le thème de la nouvelle économie, organisée à Alger par le ministère des Finances, en collaboration avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire arabe.

Alors que les spéculations vont bon train depuis plus d’une semaine autour de son éventuelle mise à l’écart, Ahmed Ouyahia s’est ainsi contenté d’un bref discours de circonstances, où il a surtout mis en avant les actions et les réalisations accomplis par les pouvoirs publics dans les domaines de la formation, de l’emploi et de l’accès aux nouvelles technologies.

Tout en reconnaissant que dans le domaine économique et financier, «beaucoup de progrès restent encore à accomplir pour mettre à niveau et moderniser l’environnement des affaires», le Premier ministre a néanmoins estimé que des efforts massifs ont déjà été déployés pour permettre à l’Algérie de prétendre à tirer «sa part légitime des bienfaits de l’économie numérique».

Dans cet ordre d’idées, il a notamment évoqué l’importance des dépenses allouées par l’Etat à la politique publique d’éducation et de formation, estimées à «plus de 10 milliards de dollars annuellement», ainsi que le lancement depuis 2010 de plus de 500 000 nouvelles entreprises par des jeunes, à la faveur des dispositifs publics dédiés au soutien à l’emploi.

Dans le domaine de l’accès aux nouvelles technologies de communication, Ahmed Ouyahia a également préconisé la mise en place d’un programme de numérisation du service public, le déploiement d’un réseau national de fibre optique dépassant déjà les 120 000 kilomètres, mais aussi, l’engagement d’un processus de mise à niveau du cadre législatif et réglementaire en vue d’aider à améliorer le climat des affaires.

Intervenant à travers un bref message vidéo, le président du groupe de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, a pour sa part insisté sur la nécessité d’œuvrer à assainir l’environnement des affaires dans les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, avertissant à cet égard que durant les quelques décennies à venir, «il sera vital pour les économies de la région de trouver de nouveaux leviers de croissance».

La Banque mondiale, a-t-il en outre assuré, «est disposée à collaborer avec ces pays en vue de mettre en place une économie numérique» en favorisant, a-t-il préconisé, l’émergence de start-up et l’accès aux nouvelles technologies.