La mise en œuvre de l’Accord d’Alger sur la réduction de l’offre de brut de l’Opep devrait se concrétiser lors de la prochaine réunion officielle de l’Organisation, fin novembre courant à Vienne (Autriche), prévoient des analystes du marché interrogés récemment par l’agence Bloomberg.

Selon un sondage réalisé par cette agence de presse américaine spécialisée en économie, sur une vingtaine d’analystes interrogés, quatorze ont estimé que l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) devrait parvenir à un accord sur une coupe de production le 30 novembre courant à Vienne, soit une première baisse depuis huit ans. L’enquête, citée hier par l’APS, indique en outre que sept des analystes sondés ont avancé des prévisions de baisse pour chacun des 14 pays membres de l’Organisation.

Plutôt confiants sur l’application de l’Accord d’Alger, les analystes de Bank of America Merril Lynch disent s’attendre à ce que l’Opep agisse effectivement lors de sa prochaine réunion officielle afin d’enrayer la baisse des cours qui dure depuis déjà plus de deux ans. En dépit du fait que les marchés restent encore hésitants face à l’attitude de l’Irak et de l’Iran qui veulent revenir à leurs niveaux de production d’avant les sanctions et les conflits, Eugen Weinberg, analyste chez Commerzbank, déclare, lui, qu’il devrait y a voir un accord favorable à la fin de ce mois de novembre. Aussi, selon Bloomberg, il y a réellement des motivations puissantes pour que les ministres de Pétrole de l’Opep s’accordent sur la mise en œuvre de l’Accord d’Alger afin de ramener leur plafond de production entre 32,5 et 33 millions de barils par jour (mbj), en procédant à une coupe entre 600 000 (bj) et 1,1 mbj, tel qu’annoncé en septembre dernier à Alger. «Il est temps pour l’Opep de concéder que sa tentative pour éliminer la surabondance de l’offre en éliminant les rivaux par la politique des bas prix a été une expérience ratée et d’essayer quelque chose de différent», tranche dans le même sens, Michael Tran, analyste chez RBC Capital Markets LLC.

De son côté, Francisco Blanch, chef de la division marchés des matières premières de Bank of America, relève que les prix qui évoluent actuellement au-dessous des 50 dollars le baril, restent en deçà de ce que «la plupart des producteurs ont besoin pour couvrir leurs dépenses intérieures, ce qui laisse des pays riches comme l’Arabie Saoudite dans une zone serrée». Dès lors, note en définitive Gary Ross, président exécutif de PIRA Energy Group, «l’OPEP veut un prix entre 50 et 60 dollars et veut accélérer le rééquilibrage du marché en réduisant modestement sa production». Tout en se montrant pour la plupart ainsi positifs quant à l’application effective de l’Accord d’Alger, les analystes sondés ne manquent cependant pas de mettre en garde contre une éventuelle montée en puissance de l’offre de schiste américain, qui pourrait résulter, selon eux, de la hausse attendue des prix. A noter que dans la journée d’hier, les marchés restaient plutôt hésitants, entre échos d’une volonté de l’Opep de rassurer les marchés et regain de vigueur du dollar américain qui commençait à peser sur la tendance des prix. Ainsi, rapporte l’AFP, le baril de brent de la mer du Nord pour livraison en janvier valait 46,70 dollars en fin de matinée à Londres, tandis que le light sweet crude (WTI), coté à New York, s’établissait, lui, à 45,70 dollars le baril.