OPPO veut conquérir le marché algérien de la téléphonie mobile

Nouveaux produits compétitifs, investissements dans le marketing et les ressources humaines avec un intérêt pour le partenariat avec des entreprises algériennes, tels sont les objectifs du deuxième géant chinois de la téléphonie mobile, OPPO, qui passe désormais à l’offensive pour la conquête des parts de marché en Algérie.

Présente dans le pays depuis deux ans, la société se montre très confiante quant à sa capacité à faire face à la concurrence.

«Nous sommes entrés il y a quelques années en Inde où il y avait aussi de la concurrence. OPPO a réussi à s’imposer dans ce pays, car elle a réussi à développer des produits qui répondent aux besoins des utilisateurs. OPPO s’intéresse au marché de l’Afrique du Nord et c’est pourquoi elle investit beaucoup dans les ressources humaines afin de pouvoir s’imposer dans cette région», affirme, Sky Li, vice-présent de OPPO et directeur général d’International Mobile Business.

S’exprimant lors d’un point de presse en marge de la cérémonie de présentation régionale du nouveau smartphone de la marque, F1s, organisée mercredi dernier au Caire (Egypte), Sky Li affiche la détermination de l’entreprise à gagner sa place en Algérie. «L’objectif d’OPPO est d’augmenter ses parts de marché en Algérie», ajoute-t-il, précisant que l’entreprise pourrait aller, à l’avenir, vers des accords de partenariat en vue de fabriquer localement ses produits. «Nous pensons effectivement à aller vers le partenariat en Algérie. Nous n’avons aucun inconvénient pour nouer des partenariats avec des partenaires locaux», soutient-il. Pour s’imposer sur le marché, OPPO, ajoute-t-il, a mis en place une stratégie bien étudiée.

F1s pour des meilleurs Selfies

Précisant que tous les smartphones de la marque sont compatibles avec les technologies de la 3G et de la 4G, Sky Li précise que son entreprise a réussi, après une étude du marché africain, à connaître les besoins des consommateurs dans la région. «Nous avons intégré le marché africain depuis deux ans. Nous avons réalisé des études qui ont confirmé que les consommateurs en Afrique et au Moyen-Orient, particulièrement en Egypte et en Algérie, préfèrent les ‘‘selfies’’. C’est pourquoi nous avons développé cette technique. Le produit que nous proposons aujourd’hui, le F1s, est doté d’une caméra avant de 16 mégapixels qui permet la prise de photos plus proches de la réalité.

OPPO a accordé également de l’importance au design. Et cela apparaît dans nos produits, dont ce nouveau smartphone», enchaîne-t-il. Commercialisé à partir du 20 octobre en cours dans toute la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), le nouveau-né d’OPPO est qualifié «Selfie Expert». Ses caractéristiques «révolutionnaires» permettent aux utilisateurs d’immortaliser tous les moments. «Le F1s est doté d’une caméra frontale de 16 MP et d’une caméra arrière de 13 MP.

Les deux sont conçues pour optimiser la sensibilité à la lumière avec une prise de photo claires et détaillées dans toutes les conditions d’éclairage», expliquent les responsables d’OPPO, soulignant que cet appareil est doté aussi de lecteur d’empreintes digitales 0,22 s et d’une batterie de 3075 mAh assurant une autonomie suffisante. De plus, enchaînent-ils, le F1s est doté d’une importante capacité de stockage (32 go), d’un processeur octa-core et d’une RAM de 3 GO. Le prix de ce portable est, selon eux, à la portée des utilisateurs puisqu’il est fixé à 34 900 DA.



Une présence régionale renforcée

Pour les besoins de sa nouvelle stratégie visant à conquérir les marchés de la région MENA, OPPO a ouvert, par la même occasion, son centre régional de marketing dont le siège est établi au Caire. «Ce centre sera en charge des marchés au niveau du Maroc, de l’Algérie, du Qatar et des Emirats arabes unis, avec d’autres projets d’expansion par la suite. Le centre renforcera non seulement le réseau de ventes d’OPPO sur chaque marché, mais il aidera aussi à la création d’emplois au niveau local, d’autant plus que plus de 90% des effectifs seront issus de ces régions», explique-t-on, indiquant que le service après-vente en Algérie figure parmi les priorités de l’entreprise.