Opep : l'Iran préfère que la réunion d’Alger se limite à des concertations

Le ministre iranien du pétrole Bijan Namdar Zanganeh a fait savoir mardi à Alger que son pays ne voudrait pas que la réunion informelle de l'Opep, mercredi à Alger, sorte avec une décision officielle à propos de la production de l'organisation.

"L'Iran préfèrerait que la réunion de mercredi se limite à des concertations entre les pays membres de l'Opep sur la production de l'organisation et que la décision finale soit adoptée lors de la rencontre de Vienne en novembre prochain", a affirmé M. Zanganeh dans une déclaration à la presse peu avant le début de la 15 ème conférence du forum international de l'énergie.



Le ministre iranien a ajouté que son pays aspirait à produire 4 millions de barils/jour à court terme pour retrouver le niveau de production antérieur aux sanctions et reprendre, ainsi, sa part de marché estimée à 13%.



L'Arabie Saoudite soutient toute position qui favorise la stabilité des prix du pétrole



Le ministre saoudien de l'Energie, de l'industrie et des ressources minières, Khaled Al-Faleh a affirmé, mardi à Alger, en marge de la 15ème édition du Forum international de l'énergie (IEF15), que l'Arabie Saoudite soutenait toute position qui aiderait à rééquilibrer le marché pétrolier, relevant un rapprochement des vues entre les pays producteurs Opep et non Opep.



"L'Arabie Saoudite soutient toute position qui garantit la stabilité des prix", a précisé le ministre dans une déclaration à l'APS, se disant optimiste quant à la possibilité de rétablir l'équilibre du marché "qui "connaît une amélioration de jour en jour".



Il a cité dans ce contexte plusieurs facteurs qui confortent l'optimisme, notamment les prévisions de hausse de la consommation mondiale ainsi que les indicateurs "positifs" sur le marché américain au cours des trois dernières semaines. Les avis "commencent à se rapprocher " entre producteurs Opep et non Opep, selon le ministre saoudien, ce qui aidera à préserver la stabilité du marché.



A une question de savoir si le Royaume approuverait les propositions de limiter l'offre sur le marché, Al-Faleh a répondu: "nous partageons l'avis de tous les producteurs. Nous approuvons l'avis qui fera l'unanimité de tous les producteurs". "Cet avis se dégagera des concertations", a-t-il soutenu.



Les ministres de l'OPEP envisagent de se réunir mercredi à l'issue du Forum international de l'énergie pour des concertations sur la situation du marché pétrolier et les formules susceptibles de le rééquilibrer.