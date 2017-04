Ooredoo Algérie affiche de solides performances au 1er trimestre 2017

Réagissez

L’opérateur de téléphonie mobile Ooredoo Algérie, filiale du groupe qatari Ooredoo, a réalisé des performances financières en hausse au premier trimestre 2017.

Publiés jeudi dernier, ces résultats financiers confirment «le leadership en termes d’innovation digitale de sa filiale algérienne, en dépit d’un marché de plus en plus concurrentiel», a annoncé la société de télécoms dans un communiqué de presse. «Ce succès a été notamment porté par la dynamique commerciale instaurée par Ooredoo à travers le lancement d’offres voix et Data, grand public et entreprise, proposant des avantages exclusifs, ayant rencontré un grand succès sur le marché national de la téléphonie mobile 3G et 4G», a expliqué la même source. Dans le détail, les revenus de la filiale algérienne du groupe qatari Ooredoo ont atteint 26,6 milliards de dinars algériens au premier trimestre 2017.

Le parc clients a, quant à lui, atteint 13,9 millions d’abonnés à fin mars 2017 contre 13,2 millions au terme de la même période de l’année 2016. Au sein de la maison mère, la filiale algérienne représente 9,3% du nombre d’abonnés. Le résultat avant intérêts, impôts (taxes), dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations (Ebitda) a enregistré lui aussi une croissance de 15%, en atteignant 12 milliards de dinars au premier trimestre 2017, contre 10,4 milliards à la même période de 2016. Durant les trois premiers mois de 2017, Ooredoo Algérie a investi près de 1 milliard de dinars, notamment dans le renforcement et la modernisation de ses équipements réseau. En outre, l’opérateur de téléphonie mobile «se fixe l’objectif de renforcer ses investissements en Algérie dans le courant de l’année 2017 afin d’accélérer la pénétration de sa technologie 4G, qui couvre aujourd’hui 31 wilayas, gagner de nouvelles parts de marché et permettre au client algérien de profiter de l’excellence, de l’expertise et du savoir-faire technologique du groupe Ooredoo».

«Ooredoo Algérie entame l’année 2017 par la confirmation de sa dimension novatrice en matière d’internet mobile haut débit qui s’est traduite par le lancement d’offres voix et Data, premières du genre en Algérie ayant connu un franc succès, à l’instar de Haya ! Nous remercions nos clients pour leur confiance et nous leur promettons d’être à la hauteur de leurs attentes. Ooredoo poursuivra sa stratégie novatrice tournée vers le digital et la Data afin de démocratiser l’internet très haut débit mobile auprès des clients algériens. Cette stratégie contribuera à faire de l’économie numérique un moteur de développement du secteur de la téléphonie mobile national», a commenté le directeur général de l’entreprise, Hendrik Kasteel, cité dans le communiqué.