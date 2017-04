«Offrir le soutien de la Cité de Londres au développement du secteur financier algérien»

Réagissez

Par le Dr Andrew Parmley

Lord-maire de Londres





L’Algérie est le plus grand pays d’Afrique et possède de grandes ambitions pour la croissance économique. En tant que maire de la Cité de Londres, je parcours le monde durant une année de fonction, et ce, pour représenter le premier centre financier du monde, et me voilà ici à Alger pour identifier des opportunités d’investissement pour les entreprises britanniques qui créeront des emplois locaux de haute qualité pour les Algériens à travers le pays.

Lorsque j’ai entamé mon année en fonction, j’ai fait d’un de mes objectifs-clés d’aller à la rencontre des économies dynamiques et en croissance de l’Afrique du Nord, car je crois qu’il existe de nombreuses possibilités de croissance et de développement mutuellement bénéfiques à Londres et à Alger. Avant mon arrivée, j’ai appris comment l’Algérie aspirait à devenir la porte de passage vers l’Afrique, et j’ai vu les prémisses d’un centre en plein essor qui peut apporter la prospérité à une génération entière.

Lorsque je rencontrerai des représentants du gouvernement au cours des prochains jours, je vais certainement offrir le soutien continu de la Cité de Londres au développement du secteur financier algérien en particulier.

Alors que le monde passe à un avenir plus vert, loin du charbon et pétrole polluant, je pense que les grandes réserves de gaz de l’Algérie joueront un rôle mondial toujours aussi important. Les entreprises britanniques travaillant avec la compagnie pétrolière nationale algérienne, Sonatrach, ont déjà beaucoup gagné, mais nous pouvons faire plus ensemble pour exploiter les vastes réserves algériennes. Londres est le foyer de plusieurs des plus grandes sociétés de ressources naturelles et d’investissement au monde, et travaille avec des partenaires algériens.

Je suis persuadé que ces sociétés mondiales basées au Royaume-Uni peuvent contribuer à faire progresser une nouvelle série de projets de croissance. Ces projets ne sont pas limités à l’énergie cependant, il est remarquable de mentionner qu’au moins quatre entreprises britanniques sont impliquées dans la construction du nouveau terminal de l’aéroport d’Alger.

Le secteur de l’énergie renouvelable en Algérie a également un énorme potentiel. Profiter de ces ressources naturelles peut être réalisé grâce à des financements verts acheminés à travers Londres - la construction d’installations solaires à grande échelle peut, par exemple, fournir des emplois locaux de haute qualité ainsi que développer une marchandise précieuse pour l’exportation. Je sais qu’il y existe un solide appétit des entreprises d’investissement basées à Londres quant aux projets d’infrastructure à grande échelle en Algérie qui sont prêts à être investis et soutenus.

Durant cette visite, je serai accompagné d’un certain nombre de chefs d’entreprise influents, représentant un large éventail d’industries de la Cité de Londres, notamment des télécommunications et de l’énergie.

En tant que professeur de formation, j’ai conscience que l’éducation est la meilleure façon d’encourager la croissance économique et d’attirer les investissements dans un pays. La principale raison pour laquelle Londres est le centre mondial par excellence est parce que, au-delà de ses infrastructures, l’histoire de réussite pour les entreprises et clusters de services tient de talentueux et consciencieux professionnels qui y vivent.

Ce puits de talents qui attire continuellement les entreprises prend, toutefois, du temps à se développer, mais le Royaume-Uni est prêt à instruire la prochaine génération de dirigeants d’entreprises dans nos universités de qualité exceptionnelle, et j’espère y ajouter les centaines d’Algériens qui étudient déjà actuellement au Royaume. L’objectif final doit cependant aboutir à une solide offre de services financiers pour que les talents algériens puissent se former à l’étranger, afin de revenir avec la perspective d’emplois de qualité dans leur pays. Je pense que l’ambition de l’Algérie de se transformer en un centre régional de services financiers facilitera cela.

J’estime également que la formation en langue anglaise est essentielle dans la concurrence dans l’économie mondiale et connectée d’aujourd’hui. L’anglais est la langue des finances, des sciences, de l’industrie aérienne et des affaires, et des conversations avec des représentants britanniques à Alger, j’attends à en apprendre davantage des nombreux projets entrepris par des groupes comme le British Council, Alligan et British Study Centre, tous visant à promouvoir un apprentissage à long terme de la langue anglaise dans toute l’Algérie.

Alors que nous entamons le processus de quitter l’Union européenne, il est désormais plus important que jamais de consolider nos relations d’affaires à travers le monde avec des partenaires de valeur tels que l’Algérie.

Le Royaume-Uni a toujours été une nation commerçante mondiale, incarnée le plus fortement par la Cité de Londres, la plus importante place financière du monde. Je suis convaincu qu’avec l’appui de l’éventail de services uniques de la ville, l’Algérie peut observer une ère de forte croissance qui profitera à tous les Algériens, et je suis d’ores et déjà impatient de voir le progrès du pays dans les années à venir.