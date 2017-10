Objectif : prospection de nouvelles tendances

Réagissez

Iris, l’un des acteurs majeurs du marché de l’électroménager et de la téléphonie mobile, annonce dans un communiqué de presse envoyé à El Watan sa participation au Salon Gulf Information Technology Exhibition (Gitex) 2017 qui se tient jusqu’au 12 octobre à Dubaï World Trade Centre.

Invité d’honneur de Médiatek, la participation d’Iris à ce rendez-vous des technologies de l’information, s’inscrit dans «une optique de stratégie d’écoute des nouvelles tendances du marché international». La marque algérienne sera présente sur le stand de son partenaire Médiatek, cette présence est une excellente opportunité de «mettre en avant la production algérienne, de rencontrer les acteurs du secteur et leur présenter l’approche, la stratégie et les activités de l’entreprise en vue de conquérir de nouveaux horizons».

Pour ce rendez-vous important du monde de la nouvelle technologique, Iris dévoilera la première Android TV Ultra HD-4K fabriquée en Algérie, un joyau technologique qui offre plusieurs fonctionnalités et options, telles que le chromecast intégré, qui permet de diffuser instantanément le contenu de vos applications depuis votre smartphone ou votre tablette et la recherche vocale, qui permet d’interagir avec votre téléviseur (Naviguer entre les applications ou faire une recherche de contenus) simplement en énonçant votre demande via la commande vocale et plein d’autres fonctionnalités que le client peut découvrir en testant les produits exposés.

Cette présence est aussi l’occasion d’exposer la nouvelle gamme de smartphones et les dernières innovations technologiques des produits Iris. Depuis 37 ans, des visionnaires et des pionniers technologiques viennent à Dubaï pour assister au déploiement des technologies qui ont inspiré des générations et changé le monde. Dubaï, un centre d’innovation dynamique, un pont entre l’Est et l’Ouest, un pionnier de l’innovation technologique et de l’adoption rapide a transformé la technologie d’une théorie à une réalité de consommation de masse.

Ses investissements gouvernementaux globaux dans l’innovation numérique ont permis d’améliorer sensiblement les principaux indicateurs sociaux, économiques, de gouvernance et environnementaux et cette incroyable transformation ne fera que progresser dans les années à venir. Iris va bénéficier au moins de deux choses avec cette participation : augmenter la visibilité de ses produits et les comparer avec les compétiteurs internationaux.