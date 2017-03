Objectif : Etendre sa toile sur le marché africain

Réagissez

Leader africain de la fabrication du carton ondulé, General Emballage a vu croître ses volumes dédiés à l’exportation, exception faite des quantités acheminées à destination du marché libyen qui ont baissé en 2016, pour des raisons liées à la situation politique dans laquelle s’est empêtré le pays.

Vers la Tunisie, marché traditionnel de General Emballage, l’entreprise a augmenté de 8% ses exportations, qui se sont établies en valeur à 2,113 millions d’euros. Les cargaisons acheminées à destination de la Libye se sont chiffrées à 14 601 euros, tandis que les quantités exportées vers la Mauritanie ont totalisé 18 518 euros en 2016. L’entreprise espère augmenter le volume et la valeur de ses exportations en 2017, notamment à destination des pays du continent noir.

L’objectif est d’atteindre un bilan total à l’export de 3,5 millions d’euros durant cette année, apprend-on auprès de Mohamed Bessa, directeur de la communication et des exportations. General Emballage travaille également pour étendre sa toile sur le marché africain avec, sur son agenda, des contacts établis avec plusieurs pays, dont le Maroc. En France, l’entreprise de Ramdane Batouche est sur le point d’ouvrir un bureau de liaison et d’affaires, et parallèlement renforcer sa présence en Espagne à destination de laquelle les premières cargaisons ont été expédiées durant le dernier exercice.