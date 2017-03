Réagissez

Les Laboratoires Vénus n’ont cessé de multiplier ces dernières années des contrats d’exportation à destination de plusieurs pays africains.

Aujourd’hui, les exportations de l’entreprise représentent 3% de son chiffre d’affaires. «Nous comptons le faire évoluer cette année à 8%. Le marché africain reste notre marché naturel», nous confie Kamel Moula, directeur général des Laboratoires Vénus, une entreprise spécialisée dans la fabrication des produits de beauté, de cosmétique et des emballages en plastique.

L’entreprise n’a pas choisi de s’orienter vers l’exportation par pur hasard ; la société de Kamel Moula travaille de longue date sur le marché africain, en adaptant sa direction recherche et développement aux spécificités et besoins du marché africain. «Le mode de consommation et les attentes des consommateurs des autres pays du continent africain sont autres que celle du marché algérien (…).

Nous avons travaillé d’une façon intensive à la direction recherche et développement pour les besoins de notre politique d’exportation», explique le directeur général des Laboratoires Vénus, contacté par El Watan. Selon lui, l’Algérie a un sérieux avantage concurrentiel à mettre à disposition pour la conquête du marché africain. Entre autres atouts, Kamel Moula cite la proximité géographique, la route transsaharienne, la qualité des produits et les prix compétitifs. En tout cas, pour les Laboratoires Vénus, le défi africain est à portée de main. Et c’est sur ce marché que l’entreprise compte s’investir davantage.