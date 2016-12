Réagissez

Nouvelair, première compagnie aérienne privée de Tunisie, vient de lancer au départ d’Alger une promotion hivernale «exceptionnelle» sur Tunis à partir de 18 000 DA en aller-retour, a annoncé la compagnie dans un communiqué de presse parvenu à notre rédaction.

Elle vise à booster le trafic aérien entre les deux capitales surtout durant cette période de fêtes de fin d’année. «Cette offre saura séduire à la fois les passagers qui veulent partir à la découverte de la ville de Tunis, mais également ceux qui souhaitent rendre visite à leurs proches et amis résidants dans cette ville», a ajouté la même source.

A partir du 22 décembre 2016, Nouvelair Tunisie proposera trois vols par semaine entre Tunis et Alger, opérés en Airbus A320 les mardis, jeudis et dimanches. La période de vente des billets s’étalera jusqu’au 5 février prochain. La liaison Tunis-Alger, première liaison en Afrique de la compagnie tunisienne Nouvelair, a été officiellement inaugurée le 14 juillet 2016.

L’ouverture de cette nouvelle ligne régulière a été rendue possible par l’élargissement du protocole d’accord aérien signé entre la Tunisie et l’Algérie l’année dernière et portant sur l’augmentation du nombre de vols entre les deux pays. La compagnie aérienne Nouvelair, en concurrence sur cette route avec Tunisair et Air Algérie, cible dans un premier temps une part de marché de 10%.

Fondée sous le nom d’Air Liberté Tunisie en octobre 1989, Nouvelair est l’une des principales entreprises du groupe Tunisian Travel Service, n°1 du voyage en Tunisie. Elle possède une flotte de 11 appareils de type Airbus A320 et dessert plus de 130 aéroports dans plus de 30 pays d’Europe dont la France, l’Allemagne, la Pologne, le Danemark, la Norvège, la Suède, la Hollande et la Belgique, mais aussi la Russie.