«Nous croyons à l’économie de l’Algérie»

Une nouvelle agence de la Société Générale a été inaugurée, hier, dans la ville d’El Kseur, à une vingtaine de kilomètres au sud de Béjaïa, en présence du président du directoire de la banque, Eric Wormser, qui a invité à la cérémonie des acteurs économiques locaux, des représentants des institutions financières et ceux des autorités civiles et militaires locales.

Lors de son allocution, le responsable a déclaré: «Nous avons confiance en l’avenir de l’Algérie et nous croyons à l’économie algérienne du point de vue de ses potentialités.» Il a ajouté: «Cette foi en l’économie de l’Algérie se concrétise par la décision du groupe de construire le siège du directoire près de l’aéroport international d’Alger pour un coût de 80 millions d’euros et d’investir 100% des bénéfices de la société localement afin d’offrir un service de qualité à nos clients et de nous rapprocher d’eux.» Autrement dit, le climat de l’investissement en Algérie et la «stabilité» que les étrangers trouvent dans notre pays sont favorables au développement des affaires, notamment dans le domaine bancaire, où la banque privée dispose de 400 000 clients particuliers, professionnels et entreprises. «Société Générale est une banque algérienne, dans la mesure où plus de 90,99 % de nos collaborateurs sont des Algériens. D’ailleurs, les cadres français sont de moins en moins présents dans notre structure», précise-t-il.

Avec l’inauguration de l’agence d’El Kseur, qui est implantée entre deux axes importants, la RN26, qui relie Alger à Béjaïa, et la RN12, qui relie celle-ci à Tizi Ouzou, en passant par El Kseur, Société Générale compte cinq agences bancaires dans la wilaya, dont trois dans la ville de Béjaïa.

De son côté, Mohamed Arabi, membre du directoire chargé de la communication de cette banque ajoute : «Avec l’ouverture de l’agence de Blida, qui doit intervenir incessamment, nous allons compter 90 agences au total, réparties sur une trentaine de wilayas.» La politique de Société Générale vise, poursuit-il, «à réaliser le maillage de l’ensemble du territoire national, en commençant par l’installation des agences dans les grandes villes du littoral. A présent, l’intérêt des responsables est porté sur la dotation des villes de l’intérieur des services de la Société Générale».

Concernant la gamme des produits divers et innovants que propose Société Générale aux particuliers, notre interlocuteur constate «l’engouement des clients au crédit à la consommation sous toutes ses formes».