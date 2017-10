Réagissez

Ali Haddad président du FCE

L’incident estival opposant le patron du FCE, Ali Haddad, et l’ex-Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, de nouveau dans la lumière.

Alors qu’il ouvrait hier les travaux de l’assemblée générale ordinaire de son organisation, Ali Haddad a repris les termes de la polémique pour tenter un énième recadrage politique. «Il y a quelques mois, nous avons été victime d’une cabale dont les instigateurs ont essayé de nous présenter comme des prédateurs en nous collant tous les maux», a déclaré le patron du FCE, faisant allusion à des attaques dont il a été la cible ainsi que nombre d’autres patrons de son organisation à l’ère où Abdelmadjid Tebboune était Premier ministre.

«Nous n’avons pas abdiqué et nous avons affronté cette situation avec beaucoup de responsabilité, car nous avons toujours placé les intérêts suprêmes du pays au-dessus de toute considération ; et nous serons toujours là pour soutenir Son Excellence le président de la République. Maintenant que ces épreuves sont derrière nous, que tout est rentré dans l’ordre et que le gouvernement nous a clairement exprimé sa confiance, nous pouvons aller de l’avant et accomplir encore plus d’actions», poursuit le patron du FCE. Près de deux mois après une si virulente polémique qui aura marqué l’été politique du précédent Exécutif, Ali Haddad a tenu ainsi à tirer au clair une situation qui s’est soldée par le limogeage de Abdelmadjid Tebboune et l’arrivée d’Ahmed Ouyahia à la tête du gouvernement.

Le patron du FCE a défendu hier l’effort consenti par les chefs d’entreprise pour relever le défi de la reconstruction de l’économie du pays. «Nous ne pouvons ignorer que nos efforts restent insuffisants et qu’il est nécessaire de les maintenir et de les intensifier, car il reste beaucoup à faire pour construire une économie moderne qui puisse générer les ressources de sa propre reproduction», a-t-il souligné, en s’adressant aux membres du FCE présents à l’assemblée générale.

Ali Haddad a tenu un discours à la tonalité très accommodante, exprimant l’adhésion totale de son organisation aux choix économiques du gouvernement Ouyahia. «Nous avons écouté et compris Monsieur le Premier ministre concernant les réformes et toutes les transformations que notre pays doit s’attacher à engager pour mettre notre économie sur la voie d’une croissance saine, forte et durable.

Nous ne pouvons qu’applaudir à cette orientation de la politique économique qu’entend ainsi conduire notre gouvernement, nous la soutenons ; les réformes envisagées sont l’essence même du plaidoyer de notre Forum», souligne le président du FCE. Les positions dites hier par Ali Haddad s’inscrivent dans un échange de bons procédés avec le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, qui, lors de son passage à l’université d’été du FCE, n’a pas tari d’éloges à l’adresse de la communauté d’affaires, dans une tentative, qui est la sienne, de rompre avec une période estivale qui aura été chaude en incidents et impairs politiques. Au bout de la première sortie post-Tebboune de son organisation, le patron du FCE a tenu à avoir le dernier mot sur l’épisode estival d’un feuilleton qui aura défrayé la chronique.