«Nous aimerions généraliser ce type d’installations»

Réagissez

- En quoi le mégaprojet de Siemens en Egypte est unique ?

Les aspects uniques de ce projet sont liés au fait que l’Egypte était dans un besoin immédiat et critique d’ajouter une capacité considérable au niveau de la génération d’électricité pour permettre d’approvisionner le peuple égyptien. Il y avait un déficit assez grand au niveau de la production d’électricité et le gouvernement voulait y palier en l’espace de 18 mois pour assurer de l’électricité à tout le monde.

Et donc en coopération avec le gouvernement égyptien, on a mis en l’espace de 3 mois tous les contrats en place pour pouvoir exécuter en un temps record ces projets de centrales thermiques et de centres de distribution d’électricité. En 18 mois, on a réussi à sortir d’une situation critique au niveau de l’approvisionnement en électricité à une situation de surplus permettant au gouvernement égyptien de fournir de manière fiable suffisamment d’électricité.

- C’est donc au niveau de la rapidité d’exécution que ce projet est unique. Qu’en est-il de la technologie utilisée ?

Ce sont les deux. Pour être très clair, il y avait une volonté très forte de toutes les parties impliquées, en commençant par le gouvernement égyptien, et de Siemens, d’agir de manière très rapide. Ce qui est donc unique, c’est la très grande volonté du gouvernement d’aider Siemens et ses partenaires à vraiment dresser tous les points critiques dans l’exécution des projets, en commençant par les aspects de permis ou les aspects liés à l’environnement, etc.

L’esprit d’équipe est vraiment unique. Nous pouvons généraliser ce type de projets ailleurs, notamment dans des zones où nature et climat sont semblables à ceux de l’Egypte et qui ressemblent à El Oued et Biskra en Algérie. Nous aimerions d’ailleurs reproduire ce type de projets ailleurs et permettre de répondre aux besoins en électricité dans les pays où la demande se fait sentir.