«Notre stratégie : vendre un produit moins cher et de haute qualité»

- Pouvez-vous nous décrire brièvement votre entreprise ?

Au début, Matos import était une entreprise spécialisée dans la vente de produits informatiques. Avec le temps et avec les changements technologiques, on est passé à l’importation et la distribution de smartphones avec les marques chinoises Doogee dans l’entrée de gamme et Meizu dans le haut de gamme. Pour la marque Doogee, dont on est distributeur exclusif, elle est spécialisée dans le low cost de bonne qualité. Cette marque offre le meilleur de la technologie avec des prix peu élevés et des produits de très bonne qualité.

Notre société dispose actuellement d’un réseau de distribution. Nous n’avons pas spécialement de points de vente dédiés, mais spécialisés dans la distribution à travers les boutiques de téléphonie notamment. Notre réseau s’est développé, tout au long des années, et nous avons pu nous imposer sur le marché. Nous espérons aussi être le leader sur les deux segments de nos produits.

- Est-ce que vos produits sont dotés d’une variante 4G ?

Oui, bien sûr. Tous les modèles que nous avons en 3G ont une variante 4G. A titre d’exemple, nous avons des modèles Rod Serling, qui se sont très bien vendus, comme le Doogee X5 Max. Actuellement, nous avons sur le marché le X5S, qui est un modèle en 4G. De même pour les produits que nous allons commercialiser prochainement, comme le X9 (le X9 et le X9S). Tous les modèles que nous avons sont proposés en plusieurs versions. Pour la 3G et la 4G et parfois même pour des mémoires différente (16 gigas, 8 gigas).

- Vous avez mis récemment sur le marché un nouveau modèle de la marque Doogee : le X5 Max. Comment a-t-il été accueilli par les clients ?

Nous avons en effet lancé récemment un nouveau modèle dans le segment entrée de gamme, le X5 Max. C’est un smartphone équipé d’une batterie importante de 4000 milliampères, d’un capteur d’empreinte digitale et doté d’une mémoire d’un gigabite. C’est d’ailleurs le premier smartphone dont le design a été développé en Espagne où la marque chinoise a un bureau de développement à cet effet. Son prix est très compétitif, il tourne autour de 12 600 DA. D’ailleurs, il a eu un franc succès auprès de nos clients.



- Dans le marché très concurrentiel des smartphones, quelle est votre stratégie marketing pour espérer vous positionner en haut du tableau ?

D’abord, nous avons suivi le même chemin que Doogee à l’international : vendre un produit moins cher et de haute qualité. C’est principalement sur ce segment que nous sommes en train de développer notre stratégie marketing : vendre moins cher le maximum d’équipements et de technologies.

Pour entrer dans le détail de notre stratégie, il s’agit pour nous de développer plusieurs gammes de produits qui touchent toutes les bourses. Les tarifs de nos smartphones vont de 8000 DA à 30 000 DA. Tous ces modèles répondent plus ou moins aux attentes de chacun : petit écran, grand écran, grande batterie, bonne caméra…

- La commercialisation de vos produits est-elle accompagnée d’un service après-vente ?

Nous avons une garantie d’une année pour tous les modèles et nous avons un service après-vente qui est bien installé et qui continue de se développer. On a à peu près 16 services après-vente sur le territoire national et nous nous occupons de la réparation des produits sous garantie et hors garantie.

- Les entreprises spécialisées dans l’import sont invitées par le gouvernement algérien à investir dans le montage. Matos Algérie a-t-elle initié son projet ?

Le patron de la marque chinoise s’est déplacé, justement, il y a quelque temps en Algérie, dans la perspective de lancer un projet de partenariat. Nous voulons développer ensemble une usine d’assemblage de smartphones. On va commencer par l’entrée de gamme, car ce sont des modèles simples à monter en Algérie. Ce projet est au stade de l’étude, mais on avance assez vite. On entamera l’installation du projet au début de l’année 2017.