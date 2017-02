«Notre stratégie s’appuie sur l’innovation»

Réagissez

Vous organisez cette édition d’Innofest pour dévoiler une nouvelle gamme de produits. Quel est le produit phare que LG va lancer cette année dans la région MEA/Asie et en Algérie ?

Innofest de LG est un événement annuel d’innovation pour ses partenaires, ses détaillants et les médias. Il se produit dans diverses régions à travers le monde où LG est présente. S’appuyant sur une longue histoire de conceptions primées, avec des technologies innovantes et des conceptions élégantes, LG Electronics, innovateur technologique mondial, consolide ainsi sa position de leader du marché en mettant en avant sa gamme de produits premium 2017. Innofest souligne l’attention et l’engagement accrus de LG en tant que leader dans la catégorie de produits haut de gamme, mais aussi met en valeur une gamme étendue de produits innovants et éco-énergétiques, prévus pour les pays du Moyen-Orient et l’Afrique.

Quelle est la part de marché de LG dans le monde ? Et qu’en est-il du marché algérien ?

Les entreprises qui réussissent répondent non seulement aux besoins actuels, mais anticipent souvent les tendances futures et développent une idée, un produit ou un service qui leur permet de répondre rapidement à une demande future. Pour cela, l’innovation est la clé pour rester à la pointe à mesure que les technologies ou les tendances évoluent. Rester innovant est notre stratégie pour augmenter notre part de marché en Algérie. Selon les résultats de 2016, LG a annoncé un bénéfice d’exploitation de 1,16 milliard de dollars en 2016, en hausse de 12,2 % par rapport à 2015, grâce à la forte performance des appareils ménagers, des solutions d’air et de divertissement à domicile. Pour l’ensemble de l’année 2016, LG a enregistré un chiffre d’affaires de 47,92 milliards de dollars et un bénéfice net de 109,31 millions de dollars.

Le programme de logement social à grande échelle du gouvernement algérien avec un objectif de 1,6 million d’unités prévues entre 2015 à 2019 devrait attirer d’importants investissements dans l’avenir et LG a des plans solides pour le marché algérien. Avec notre valeur de différenciation, nous avons maintenu notre part de marché forte dans les produits de premium tels que SBS, machines à laver à grande capacité et TV OLED, en plus nous renforçons notre compétitivité sur le marché des smartphones.

Quelle est la vision future de LG sur le marché algérien ?

Dans le secteur de l’électronique grand public, il est toujours préférable d’être le créateur de tendances que de s’adapter à la tendance. LG a toujours été un créateur dans ce domaine. En Algérie, notre marque a fait de grands progrès avec l’introduction de produits phares qui ont contribué à fournir une meilleure vie à nos consommateurs. Des téléviseurs OLED révolutionnaires, jusqu’aux aux machines à laver «Twin Wash», en passant par le reste des produits contribuent aujourd’hui à une vie facile pour les consommateurs. LG Algérie a également de solides plans pour développer et améliorer sa gamme de produits sur le marché.

Quel produit ou domaine d’activité contribue le plus à la performance de LG en Algérie ?

LG Algérie est organisée en quatre divisions : divertissement domestique, communications mobiles, appareils ménagers et conditionnement d’air et solutions d’énergie. Grâce à notre solide avantage concurrentiel dans les produits pour appareils ménagers, LG Electronics continue d’obtenir des résultats positifs, par rapport à la division divertissement domestique dans le marché algérien, malgré les fluctuations défavorables des devises. De même, LG divertissement domestique a eu une forte performance des ventes des téléviseurs LG OLED et Ultra HD et continue à évoluer. LG Algérie a renforcé sa présence sur le marché des téléphones intelligents et devrait être de plus en plus compétitive en 2017, grâce aux modèles premium anticipés par la concurrence et à la gamme de produits supplémentaires.

Le gouvernement algérien a récemment appliqué une nouvelle taxe (la taxe sur l’énergie) pour l’électronique grand public pour les produits importés. En conséquence, les prix des produits LG seront beaucoup plus élevés que les années précédentes. Quelle stratégie allez-vous adopter pour maintenir votre position sur le marché ?

D’abord, je tiens à souligner que LG est déterminée à développer les produits les plus innovants et éco-nergétiques qui fournissent aux consommateurs des performances supérieures, tout en réalisant des économies d’énergie importantes. Par exemple, la plupart de nos produits haute disponibilité sont classés «Energie A» aidant l’environnement et les clients algériens à réduire la consommation d’énergie.

Le positionnement concurrentiel consiste à définir comment vous «différenciez» votre offre et créer de la valeur pour le marché algérien. Lorsque le marché algérien voit clairement comment l’offre de LG est différente de celle de notre concurrent, il est plus facile d’influencer le marché et de gagner de la notoriété. Sans différenciation, il faut plus de temps et de budget pour inciter le marché à s’engager avec vous.

En conséquence, de nombreuses entreprises finissent par rivaliser sur le prix — une position difficile à soutenir sur le long terme. Mais avec l’innovation à l’avant-garde, LG Electronics poursuivra en 2017 une stratégie axée sur les produits haut de gamme, devant permettre un positionnement de notre marque comme «innovateur de la technologie», avec un flair pour la commodité, la conception et le style. L’enrichissement de la vie des consommateurs est la force motrice de l’innovation dans laquelle notre entreprise est constamment engagée. Avec tant de nouveaux produits en cours de route et un appui renouvelé sur le maintien du statut d’entreprise en tant que créateur de tendance, 2017 sera une année où l’entreprise aura un impact encore plus grand sur la qualité de vie. Nous nous concentrons aujourd’hui sur la nécessité d’offrir des produits phares localisés.

Des projets de fabrication en Algérie ?

Oui, bien entendu. Pour conduire notre succès commercial LGE Algérie s’est déjà lancée dans la production de télévisions en partenariat avec un opérateur local. Notre objectif est de produire 90% de notre ligne de télévisions, sur la deuxième moitié de 2017. Nous allons également démarrer la fabrication domestique de machines à laver et climatiseurs au cours du deuxième semestre 2017.