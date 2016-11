New York Times: fonte des bénéfices, chute de la publicité papier

Réagissez

Le groupe New York Times a vu ses bénéfices s'évaporer au troisième trimestre 2016 à cause notamment d'une chute prononcée de ses revenus publicitaires dans les produits papier, selon des résultats publiés mercredi.

Le bénéfice du groupe propriétaire du prestigieux quotidien éponyme a fondu de 96% à 406.000 dollars, au lieu 9,4 millions sur la même période il y a un an. Son chiffre d'affaires a baissé de 1% à 363,5 millions de dollars. En revanche le chiffre d'affaire de la publicité en ligne a augmenté de 21,5% et représente désormais plus de 35% des revenus publicitaires, a précisé le groupe, qui a beaucoup misé sur le numérique depuis quelques années.

Mais cette hausse n'a pas suffi à compenser la chute de 18,5% de son chiffre d'affaire publicitaire dans les supports papier - une baisse à laquelle sont confrontés la plupart des journaux traditionnels papier. Les revenus publicitaires dans leur ensemble ont baissé de 7,7%. Le nombre d'abonnés en ligne a crû de 129.000 personnes, contribuant à une hausse de 16% de ses abonnements numériques et à une hausse de 3% de sa diffusion à la fois papier et numérique.

Le PDG du groupe Mark Thompson a salué "les gains exceptionnels réalisés dans (le) numérique" mais prévenu que son entreprise était aussi confrontée à une "vraie pression dans la publicité sur papier, comme le reste du secteur". "Nous prévoyons encore des difficultés pour la publicité papier au dernier trimestre. Pendant que nous continuerons à innover et à investir là où nous pensons que c'est utile, nous resterons concentrés sur la structure de nos coûts et la croissance rapide du secteur numérique".

Les résultats sont aussi affectés par les coûts exceptionnels de la fermeture à Paris de ses opérations d'édition et de prépresse (2,9 millions de dollars) ainsi que des indemnités de licenciements (13 millions). Le quotidien doit présenter dans les prochaines semaines un projet rédactionnel visant à réorienter ses 1.300 journalistes vers le numérique.