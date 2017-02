Réagissez

La 4e édition du Salon national de la formation continue et par apprentissage, organisée par l’Agence 3C, spécialisée en conseil, communication, événementiel et marketing RH, sera inaugurée aujourd’hui et se poursuivra jusqu’au 8 février au Palais de la culture à Alger.

Si certains pensent que la situation difficile que traverse actuellement l’économie nationale constituerait un obstacle à l’essor de ces deux domaines intimement liés que sont la formation et le recrutement, l’organisateur reste convaincu qu’il existe tellement d’opportunités pour les entreprises qu’il s’agit juste de les dénicher. «Certains secteurs économiques échappent à l’emprise des contrecoups de la crise et notre objectif est précisément d’aider à créer ce lien nécessaire entre l’offre et la demande afin de contribuer à l’émergence de partenariats bénéfiques pour les différentes parties en action», a déclaré Ali Belkhiri, commissaire du Salon.

Les entreprises et les organismes de formation présents auront l’opportunité de repérer leurs futurs cadres et candidats à la recherche d’une formation diplômante ou qualifiante. Avec les évolutions technologiques et techniques qui provoquent un accroissement spectaculaire des besoins en ressources humaines hautement qualifiées et l’évolution des modes de production qui ont rendu l’adaptation au changement indispensable dans la plupart des emplois, la formation est devenue un investissement stratégique pour les établissements et organismes. Certaines entreprises y ont vu une charge sociale supplémentaire, d’autres ont découvert un outil de gestion de personnel et de régulation des tensions sociales, certaines enfin y ont vu un instrument et un outil de développement.

En outre, sur le plan individuel, encourager la formation permet d’améliorer la satisfaction des salariés, de remettre à jour et de valoriser leurs compétences, ou encore de prévoir des évolutions de poste ou de tâches afin de limiter le turn-over du personnel en diminuant les frustrations liées aux évolutions de carrière. L’Etat définit les orientations et fixe les grandes lignes du cadre réglementaire dans lequel les différents acteurs du système de formation en entreprise peuvent intervenir.

L’entreprise définit sa politique de formation et élabore annuellement son plan de formation. L’évolution de la formation en entreprise en Algérie est passée d’un stade très timide, il y a quinze ans, à une implication de plus en plus d’entreprises économiques. La formation est aujourd’hui une arme anticrise, dans le sens où elle permet aux entreprises de s’adapter aux bouleversements de la société et aux salariés de renforcer leur bagage technique. C’est pour cela que certaines entreprises tiennent à maintenir cet effort, afin de développer les compétences de leurs collaborateurs et préparer l’avenir.