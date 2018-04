Natixis Algérie : Lancement de la banque mobile Banxy

Réagissez

Boris Joseph, DG de Natixis Algérie

Avec Banxy, Natixis lance en Algérie sa première banque mobile. C’est la première banque digitale du groupe BPCE, deuxième plus grand groupe bancaire en France avec, dans le portefeuille, 31 millions de clients particuliers et 20,2 millions de clients professionnels.

C’est à partir de l’Algérie que Natixis, qui appartient au groupe bancaire BPCE, compte entamer sa révolution digitale. Banxy, cette plateforme bancaire complètement digitale et hautement sécurisée, accessible depuis un téléphone cellulaire, offre nombre de services, dont l’ouverture d’un compte bancaire à distance, la gestion de la carte CIB, du chéquier et du compte, les virements interbancaires et les virements P2P (particulier à particulier)… Une façon de prouver l’engagement de Natixis à améliorer la qualité de service à ses clients algériens.

La banque mobile de Natixis Algérie est par-dessus tout l’expression on ne peut plus claire d’un investissement dans la simplification des procédures d’accès aux services bancaires. Il s’agit aussi d’enrichir son offre bancaire à destination de ses clients, explique Boris Joseph, directeur général de Natixis Algérie, intervenant lors d’une conférence, organisée hier dans les locaux de la banque, dédiée au lancement de Banxy. C’est une solution bancaire à distance où la sécurité et l’innovation font particulièrement bon ménage.

D’autant plus qu’elle répond parfaitement à la fois aux standards les plus élevés en matière de sécurité dans le domaine financier et aux accords de la Banque d’Algérie obtenus pour l’ensemble des fonctionnalités, allant de l’ouverture d’un compte bancaire à distance à la protection des données des clients. En tout cas, la digitalisation dans le domaine bancaire et financier est une tendance de fond. Natixis Algérie n’entend pas passer à côté de cette révolution qui offre moult avantages.

Avec un marché algérien qualifié de prometteur, des niveaux de connexion à internet mobile qui évoluent à vive allure et une tendance résolument tournée vers la digitalisation et l’économie numérique, Banxy de Natixis veut mettre à profit ces éléments de conjoncture pour réussir son décollage depuis l’Algérie. Pas question pour autant de désinvestir dans l’homme, puisqu’un centre d’appel et de traitement des doléances clients accompagnera la mise sur pied et le développement de la banque mobile Banxy.

Cette banque mobile s’appuie également sur la force du réseau de Natixis Algérie, qui «avec plus de 800 collaborateurs sert au quotidien ses clients». Plus concrètement, la souscription à la solution Banxy passe par le téléchargement de l’application depuis une des plateformes App Store ou Google Play.

Il s’agira ensuite de créer et configurer son compte, remplir un formulaire d’enregistrement et faire authentifier les documents nécessaires à l’ouverture de compte par la banque à travers une vidéoconférence sécurisée menée par un conseiller clientèle. Pour finaliser l’ouverture du compte, les documents juridiques seront directement livrés au client afin de recueillir sa signature manuscrite. Le compte est activé après réception et vérification du dossier physique par la banque.

Sur fond de volonté croissante de dématérialiser les services bancaires et financiers et aider, par là même, à une inclusion financière qui pourrait limiter à terme l’usage excessif du cash, Natixis Algérie affiche de belles ambitions pour la digitalisation. Banxy n’est qu’un premier niveau d’offre, l’application est évolutive et Natixis Algérie souhaite progressivement couvrir toute l’offre bancaire traditionnelle.