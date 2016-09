Montréal : Un salon pour les Maghrébins du Québec

Réagissez

Une communauté de près de 300 000 personnes se devait d’avoir son propre salon sans une ville aussi cosmopolite que Montréal. C’est chose faite depuis deux ans.

Le deuxième Salon du développement Canado-Maghrébin se tiendra les vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre au Palais des Congrès de Montréal.

Loin de tout folklore que peuvent suggérer les regroupements communautaires, ce salon organisé par le Conseil des Maghrébins au Canada, un organisme qui a l’âge du salon qu’il chapeaute, veut « réunir dans un même lieu les principaux intervenants pour développer et promouvoir les intérêts des maghrébins au Canada.»

Il « sera l’occasion parfaite pour souligner le multiculturalisme de la société canadienne et l'importance de l'intégration linguistique, sociale et professionnelle de la communauté maghrébine », expliquent les organisateurs.

Le salon se déclinera en quatre pavillons : Associations et organismes gouvernementaux, Culture et tourisme, Entrepreneuriat, emploi et service et finalement Éducation et formation.