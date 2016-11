Réagissez

Le Groupe d’intérêt économique (GIE monétique) a adopté la charte monétique interbancaire lors de l’assemblée générale extraordinaire du groupe tenue récemment, apprend-on mercredi auprès de cet organisme.

Cette charte monétique interbancaire «permettra à la communauté bancaire de se doter d’outils nécessaires pour la mise en place de produits et services monétiques innovants en apportant une valeur ajoutée certaine au citoyen», a-t-il indiqué dans un communiqué. Il s’agit d’une «brique dans l’édifice du système monétique interbancaire répondant aux impératifs communautaires visant à construire un système monétique interbancaire cohérent, performant et sécurisé, et ce, en mettant en place des règles de fonctionnement», explique la même source.

La charte monétique interbancaire a été signée en présence du ministre délégué chargé de l’Economie numérique et de la Modernisation des systèmes financiers, Mouatassem Boudiaf, du président de l’Association des banques et établissements financiers (Abef), Boualem Djebbar, et des directeurs généraux des établissements membres du GIE monétique (banques et Algérie Poste).

Intervenant lors de la cérémonie de signature organisée à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire du GIE monétique tenue dimanche dernier, M. Boudiaf a annoncé «le lancement avant la fin de l’année en cours du télépaiement (paiement des impôts par les entreprises directement sur le site web de la Direction générale des impôts)». Un groupe de travail sera mis en place à «l’effet d’engager une réflexion sur les modalités de mise en œuvre du paiement via le téléphone mobile», a-t-il ajouté.

De son côté, M. Djebbar a avancé que le GIE monétique avait inscrit dans son plan d’action la diffusion d’une carte Corporate, également appelée Carte affaire, qui sera lancée incessamment et qui interviendra après le lancement du paiement sur internet par carte interbancaire (CIB) et la ratification de la charte monétique interbancaire.