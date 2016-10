Réagissez

Depuis le début de l’année, l’inflation est en hausse, certes, mais il faut relativiser cela.

En effet, il faut distinguer les deux marchés qui gravitent autour du calcul de l’indice des prix : d’abord les produits dont les prix sont subventionnés et les produits dont les prix sont soumis à la loi de l’offre et de la demande du marché. Pour le premier marché, il pèse environ 20% dans le panier du ménage et par déduction le deuxième représente la différence, à savoir 80%.

Dans le premier marché, on trouve les produits, dont la quantité ne varie pas trop, même si les revenus ont tendance à augmenter (produits inélastiques en termes économiques).

C’est-à-dire qu’il est impossible dans le moyen terme de changer de comportement de consommation. Il représente les produits de large consommation (farine, semoule, sucre…) et des produits d’énergie, notamment le gaz et l’électricité. Ce système de subvention se présente comme un coussin amortisseur pour les ménages, mais impacte aussi négativement les systèmes de production qui peinent à se moderniser et pour une offre variée et diversifiée. Je vous donne comme exemple le lait et le pain, la demande en lait UHT et les différents autres pains (hormis l’ordinaire) n’est pas à mon avis très importante.

A fin 2015, le rythme de l’inflation annuelle s’est établi à hauteur de 4,8% et jusqu’à août 2016, il est estimé 5,7% en matière de glissement annuel. Ce taux reste aussi moins problématique actuellement. Car si vous regardez l’achalandage des étals du marché, l’offre est relativement abondante et disponible. A mon avis, cette légère poussée inflationniste est induite par la peur et l’hésitation des ménages à continuer sur la lancée de consommation observée avant.

Ceci les a orientés à se rétracter pour épargner et voir les effets de l’augmentation des produits induits par la loi de finances 2016. Aussi, il faut dire qu’en matière de pouvoir d’achat, le ménage algérien renferme en ses rangs entre 2 à 3 occupés, ceci solidarise le pouvoir d’achat du ménage et permet un tant soit peu de faire face à l’augmentation des prix.

En matière de catégories de produits, là où la subvention est faible (directe ou indirecte) et où les intrants sont importés, on a constaté une augmentation assez importante.

On trouve à cet effet, l’habillement et la chaussure, avec 13,5%, le transport, 11% et la catégorie divers, dans laquelle on trouve les véhicules. Ces trois catégories sont impactées directement par la hausse des coûts de production (carburant et électricité) induite par la loi de finances, par le taux de change du dinar et la politique des quotas (notamment pour les véhicules, rond à béton, etc.) qui ont réduit l’offre réelle sur le marché.