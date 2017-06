Mobilisation internationale pour plus de transparence

Réagissez

Transparence des revenus et responsabilité fiscale des grandes compagnies nationales et leurs partenaires d’outre-frontières intervenant dans le secteur de l’industrie extractive, ces deux principes universels sont-ils respectés en Algérie ou dans d’autres pays africains ? Y croire, serait un leurre, car à l’exception de ceux qui tiennent les rênes du secteur, rares sont ceux qui savent comment est financièrement gouverné celui-ci et combien rapporte au juste l’exploitation de chacune des ressources naturelles dont regorge le sous-sol du continent noire.

Les dernières manifestations de Tataouine, ayant ébranlé le voisin tunisien, en est un exemple des plus révélateurs. En tout cas, l’association RSE&PED a le mérite d’avoir permis d’en débattre pour la première fois, en offrant récemment une plate-forme inédite d’échanges autour de ces deux thématiques, très rares dans les usages et mœurs des domaines énergétique et minier en Afrique. Enjeux, en termes financiers et de développement durable, de la transparence des revenus des industries extractives et des autres industries, standards et les lois s’y rapportant, principes et comportements à adopter par les entreprises en termes de transparence sur les paiements effectués aux gouvernements, incluant la bonne gouvernance sur ces paiements et l’exigence de transparence tout au long de la chaîne de valeur, et enfin sur les techniques et pratiques permettant aux entreprises de bénéficier de cette transparence. Autant d’axes autour desquels les communautés estudiantine, associative et patronale d’Algérie et d’ailleurs ont pu échanger grâce à l’initiative fort louable de cette Association internationale basée en France et qui a fait de la gouvernance et responsabilité sociale des entreprises dans les pays émergents et en développement l’une de ses plus fortes causes.

Dans une formation en ligne «webinaire», traitant de la «transparence des revenus des industries extractives», l’association aura mis à profit son 4e webinaire sur un total de 11 inscrits dans son cycle d’e-formation étrenné le 3 mars 2017 et qui devrait se clôturer fin juin prochain. Dans ces webinaires, délivrés en direct sur une plate-forme de web-conférences, l’accent est mis sur la gouvernance de l’entreprise ainsi que sur les thèmes y afférents et rentrant dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Il s’agit entre autres et surtout de la lutte contre la corruption, la responsabilité fiscale, la transparence financière et extra-financière ou encore des pratiques éthiques des affaires, du respect des droits fonciers, respect des lois et des standards internationaux et du traitement des plaintes relatives aux impacts sociaux et environnementaux de l’entreprise.

En somme, «le cycle gouvernance et RSE vise à permettre à des individus et organisations, en particulier dans les pays du Sud et les entreprises, à acquérir les connaissances de base pour définir et mettre en œuvre une démarche de gouvernance d’entreprise et de gestion responsable», nous explique Joëlle Brohier, cofondatrice et présidente de RSE & PED. Aussi, l’association qui milite sous le slogan «Echanger pour changer l’économie» s’est attirée une reconnaissance internationale, qu’elle doit aux nouvelles fonctionnalités introduites à son web-site, proposant un accès direct à des informations sur les politiques RSE de plus de 5 000 entreprises intervenant surtout dans les domaines minier et énergétique de 191 pays dans le monde.

Désintérêt des entreprises algériennes

Malgré le besoin criant des entreprises algériennes en matière d’apprentissage aux pratiques de bonne gouvernance et de conformité financières, l’unique partenaire que compte RSE&PED en Algérie n’étant autre que l’association Femmes Actions et Développement (AFAD) : «Nous souhaitons avoir plus d’intervenants et partenaires en Algérie, surtout les entreprises, quelles qu’en soient leur taille grande ou petite.

A ce jour, seule l’association AFAD a rejoint notre réseau», précise Mme Brohier. Contactée, Mounira Haddad, la présidente confirme : «Effectivement, nous sommes le seul et unique interlocuteur en Algérie. AFAD est un partenaire diffuseur de RSE&PED, et ce, dans le cadre d’une série de webinaires pour un cycle de formation en gouvernance en ligne qui s’étire sur plusieurs étapes. Ces webinaires sont destiné aux étudiants, aux entrepreneurs et aux chefs d’entreprise.

Gratuite, cette e-formation peut être bénéfique aussi bien aux grandes entreprises, aux étudiants porteurs de projets qu’aux entrepreneurs en herbe ou ceux déjà en activité». «L’association AFAD se bat depuis longtemps pour l’économie solidaire, concept nouveau chez nous (mais pas dans d’autres pays proches) qui peut, en ces temps de décrue des revenus pétroliers et d’austérité économique, être d’un apport certain pour le pays, d’autant que les fondamentaux de partage et de solidarité que défend notre partenaire RSE&PED existent dans la société algérienne, bien que celle-ci ait toujours souffert des inégalités sociales», ajoute-t-elle.

Indissociables, la transparence de la rente, la lutte contre la corruption et l’équité sociale le sont à plus d’un titre. La présidente d’AFAD a, à ce titre, mobilisé son équipe aux fins d’inciter ses collègues du monde associatif à une participation accrue aux prochains wabinaires de RSE&PED, d’une pertinence incontestable, car traitant de deux phénomènes, très répandus en Algérie, la corruption et l’expropriation des terres agricoles dont sont victimes les communautés pauvres. Et c’est vendredi, 19 mai que RSE&PED avait donné rendez-vous pour débattre en ligne de « Acquisition de terres et réinstallation involontaire des communautés affectées».

Une problématique qui demeure posée en Algérie, comme dans beaucoup d’autres pays du continent africain, au regard de la surindustrialisation et de la sur-bétonisation des terres agricoles. «Avec près de la moitié des terres arables mondiales, l’Afrique compte 90% de ses terres non répertoriées, donc sans titre foncier. Il existe un droit coutumier, mais qui n’est pas toujours pris en compte par les entreprises et les investisseurs, attirés par le potentiel économique immense de ces terres. Des abus ont été dénoncés qui affectent des populations rurales expropriées contre des compensations à minima», déplorent les experts de RSE&PED. Ces derniers, ne faisant que confirmer le constat déjà dressé par la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA) où ont été interpellés les gouvernements africains sur le détournement des ressources agraires du continent au détriment des communautés locales pauvres.



Prédation des ressources



«L’Afrique abrite environ 60% des terres arables du monde, mais le continent demeure un importateur net de produits alimentaires et agricoles. Pendant ce temps, les jeunes du continent s’enfuient massivement vers l’Europe comme des migrants économiques.

Ce sont des indications claires que les importantes ressources en terres fertiles de l’Afrique ne sont pas correctement exploitées pour répondre aux besoins de sa croissance démographique». L’autre fléau, la corruption, qui a tendance à se propager de manière inouïe au sein du continent noire, l’association RSE&PED y a consacré son webinaire du 14 juin avec le thème «Lutte contre la corruption dans les transactions internationales». Surtout que, comme le fait ressortir le dernier rapport de Transparency International (TI) sur la perception de la corruption, le lien entre corruption et inégalités sociales s’est avéré bien réel.

Avec 1500 à 2000 milliards de dollars de pots-de-vin, soit 2% du PIB mondial, la corruption contribue à maintenir nombre de populations dans la pauvreté. «Les entreprises, dans le cadre de leurs transactions internationales avec des gouvernements, peuvent être amenées pour obtenir par exemple des contrats pour de gros projets, à corrompre des fonctionnaires», préviennent les formateurs de RES&PED. Devraient, à cet égard, être expliquées par des experts de TI lors du webinaire «les différentes formes que peut prendre la corruption entre acteurs du secteur privé et fonctionnaires publics dans le cadre des transactions internationales».

L’accent y sera particulièrement mis sur «les risques juridiques, réputationnels et financiers encourus par l’entreprise», tout en suggérant des «pistes pour refuser les propositions de corruption». De telles pistes seraient les bienvenues dans un pays comme le nôtre où la corruption dans les transactions internationales est érigée en système de gouvernance, Sonatrach étant d’ailleurs un véritable cas d’école.