MLA fête ses 10 ans d’activité

Réagissez

Maghreb Leasing Algérie (MLA) a fêté lundi dernier à l’hôtel El-Aurassi (Alger) ses 10 ans d’activité au service de ses clients et partenaires.

Ahmed El Karam, président du conseil de surveillance de MLA, a affirmé que l’ambition affichée est d’être «une société au service de l’économie algérienne, particulièrement au service de la PME, un outil pour créer de l’emploi et exporter les produits et services à travers des solutions qui répondent à leurs besoins. Nous voulons rebondir pour perfectionner le leasing et développer de nouveaux créneaux porteurs comme la location longue durée (LLD)». Pour Nafa Abrous, président du directoire de MLA, l’objectif est de «consolider notre part de marché, estimée à 25 %, et participer à financer l’économie nationale».

En 10 années d’existence, l’évolution de MLA lui a permis de se hisser et de maintenir son leadership sur le marché du financement leasing. Un marché qui a connu une évolution positive et continue avec un montant global de financements qui a triplé de 2007 à 2015, dépassant les 45 milliards de dinars en 2014 et 2015. Aujourd’hui, 12 établissements sur la place bancaire proposent le leasing, dont 6 sociétés spécialisées. En 2016, il a été enregistré une régression, cette baisse est relative à la conjoncture économique, marquée par de nombreux contingentements mis en place. Avec le slogan «plus proches pour aller plus loin», MLA est présente dans 11 wilayas.

Plus de 100 collaborateurs assurent au quotidien une synergie entre jeunesse, expérience, professionnalisme et engagement, composés à 100% de cadres algériens. Plus de 4000, c’est le nombre de clients algériens ayant bénéficié d’un ou plusieurs financements et accompagnements par Maghreb Leasing Algérie. Plus de 18 000 matériels ont été financés à travers les sept produits et packs commercialisés, en l’occurrence: Auto +, Transport +, BTP +, Médical +, Equipement +, Immobilier + et LLD +. Plus de 60 milliards de dinars de financements ont été mobilisés en 10 ans, exclusivement orientés vers la PME/PMI, les professions libérales ayant grandement contribué au développement et à la croissance de l’économie algérienne. MLA c’est aussi, le premier emprunt obligataire institutionnel émis par un établissement financier, opération réalisée en 2015 pour un montant de 2 milliards de dinars, garantie par deux grandes banques publiques, en l’occurrence le CPA et la CNEP banque. Maghreb Leasing Algérie a aussi l’ambition d’intégrer la Bourse d’Alger.