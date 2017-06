MLA compte lancer un emprunt chaque année

Réagissez

L’établissement financier spécialisé dans le leasing, Maghreb Leasing Algérie (MLA), envisage de devenir un acteur régulier sur le marché obligataire local en lançant un nouvel emprunt chaque année, nous a indiqué hier son président du directoire, Nafa Abrous.

«Nous envisageons d’émettre chaque année un nouvel emprunt obligataire pour des montants de 2 à 4 milliards de dinars qui serviront au financement de nos activités de leasing», nous a-t-il ainsi précisé, au moment où MLA vient tout juste d’obtenir le visa de l’autorité boursière pour l’émission d’un emprunt institutionnel pour un encours de 2 milliards de dinars.

En effet, dans un communiqué rendu public avant-hier, la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) a indiqué avoir visé mercredi dernier une notice d’information relative à l’émission d’un emprunt obligataire institutionnel par Maghreb Leasing Algérie (MLA) pour un montant total de deux milliards de dinars. Cet emprunt, est-il précisé, est scindé en 200 000 obligations d’une valeur nominale de 10 000 DA chacune pour une durée de maturité de cinq ans. Les titres à souscrire, indique encore le communiqué de la COSOB, sont assortis de taux d’intérêt progressifs allant de 4% pour la première année de l’emprunt à 4,5% pour la deuxième année, 5% pour la troisième année, 5,75% pour la 4e année et enfin 6,5% pour la 5e et dernière année. Destinées exclusivement aux épargnants institutionnels, ces obligations, est-il enfin indiqué, ne pourront être souscrites que par les banques, les établissements financiers et les autres investisseurs institutionnels. Interrogé sur le fait que ce nouvel emprunt, le deuxième à être lancé par MLA après celui émis en 2015, ne soit pas ouvert aux particuliers, le président du directoire de cet établissement financier indique tout simplement que Maghreb Leasing Algérie n’exclut pas d’émettre à terme des emprunts destinés au grand public et même d’ouvrir son capital social à la Bourse d’Alger «dès que l’ensemble des conditions techniques nécessaires seront réunies».

«Dans l’immédiat, souligne le même responsable, notre objectif est surtout de diversifier les sources de financement de notre activité en recourant au marché obligataire, d’autant que la place bancaire locale traverse actuellement une situation de baisse de liquidité. Aussi, affirme-t-il, les fonds qui seront collectés à travers cette émission d’obligations seront destinés exclusivement au financement d’opérations de leasing au profit de notre clientèle de PME-PMI et de professions libérales.» Etablissement financier spécialisé dans le leasing (crédit-bail), Maghreb Leasing Algérie (MLA), convient-il de rappeler enfin, a été créé en 2006 avec un capital social de 3,5 milliards de dinars. Acteur majeur sur le marché local du leasing, MLA a réalisé l’année dernière un total de 9 milliards de dinars en opérations de financements en crédit-bail et compte porter ce montant à 10 milliards de dinars en 2017, selon le premier responsable de l’établissement.