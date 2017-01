Ministère du commerce : Lancement de la nouvelle version du site web

Réagissez

Le ministère du Commerce a lancé la nouvelle version de son site web (www.commerce.gov.dz), qui reste accessible sous le nom de l’ancien domaine, www.mincommerce.gov.dz. Elle devrait permettre au ministère du Commerce de mieux faire connaître ses missions et ses activités.

«Le ministère du Commerce ouvre, par le biais de ce site web, un espace de communication destiné à la communauté des hommes d’affaires, des opérateurs économiques, des investisseurs, des consommateurs, des universitaires, des chercheurs et de tous les utilisateurs d’informations à caractère commercial», a souligné Bakhti Belaib, ministre du secteur.

Une rubrique est réservée aux consommateurs pour les informer de leurs droits. Des modèles de lettre-type leurs sont proposés pour les orienter sur les points importants à prendre en compte dans leurs écrits en cas de réclamation ou de litige. Quant aux opérateurs économiques, des espaces personnalisés, en rapport avec leur profil leur sont réservés. Ces espaces leur permettront de trouver des informations utiles en fonction des activités qu’ils exercent.

La nouvelle version va relayer les communiqués et actualités du ministre, ainsi que ceux de ses services extérieurs et établissements sous tutelle. Le site comporte un volet service en ligne «pour vous aider dans vos échanges avec le ministère, trouver le bon interlocuteur et saisir les services du ministère par voie électronique». Un espace réseaux sociaux, Facebook, Tweeter, Youtube reprend les événements et les actualités et faits jugés saillants.

Ce réseau permettra aux services du ministère d’être à l’écoute des préoccupations des citoyens, investisseurs et opérateurs économiques. Ces dernières années, les ministères ont fait un effort dans l’amélioration de l’ergonomie et du contenu des sites web, même s’il existe encore une marge de progression importante. C’étaient juste des sites alibis ou de simples pages d’accueil. Le contenu le plus mis à jour était celui des CV de ministres et les compte-rendus de leurs visites dans les wilayas.

Toutes les autres informations, pourtant les plus utiles aux citoyens et au développement du pays, passaient à la trappe. L’objectif prioritaire de l’administration, continellement réaffirmé, est d’offrir, d’une part, un meilleur service à l’usager, et, d’autre part, une meilleure information au citoyen. Ce discours de modernisation a caractérisé la montée en puissance des discours légitimant l’e-administration en Algérie. Internet n’est plus une affaire d’infrastructures, de déploiement de nouveaux réseaux ou de «tuyaux». Il faut favoriser les échanges en développant une interactivité nouvelle.