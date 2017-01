Réagissez

La réduction annoncée de la production de nombreux grands pays producteurs d’or noir, courant cette année, a donné le signal à une reprise de la production de pétrole de schiste américain et à la relance des investissements dans l’exploration et la production.

Selon des observateurs spécialistes dans le domaine, la remontée des cours a incité les banques américaines à rouvrir les robinets des crédits, après deux années de régime sec. Les producteurs de pétrole et de gaz renégocient tous les six mois leurs lignes de crédit avec leurs banques sur la base de la valeur de leurs réserves.

Lors du dernier cycle de négociations, à l’automne, 34 compagnies ont vu leurs lignes de crédit revalorisées de 5% en moyenne, soit de 1,3 milliard de dollars au total, selon les données rassemblées par Reuters. Le cabinet Energy Information Administration a revu à la hausse, la semaine dernière, ses prévisions pour la production de pétrole des Etats-Unis en 2017.

Un sondage de Barclays Plc a montré que les explorateurs nord-américains du pétrole et du gaz dépenseraient 27% de plus cette année. Plusieurs des compagnies américaines, comme Pioneer Natural Resources, Diamondback Energy et RSP Permian, ont déjà annoncé avoir revu à la hausse leurs budgets et prévu d’augmenter leur production.

Selon l’agence Bloomberg, les producteurs de pétrole non conventionnel ont réalisé d’énormes efforts pour réduire leurs seuils de rentabilité. Selon les zones, ils recommenceraient à gagner de l’argent avec un baril autour de 50 dollars, alors qu’il fallait au moins 70 à 80 dollars il y a encore deux ans. Ce seuil serait même tombé à 45 dollars le baril dans le Dakota du Nord et à 25 dollars dans certains comtés du Texas, souligne l’agence Bloomberg.

L’EIE a également signalé que la production de pétrole des Etats-Unis a atteint, la semaine écoulée, le niveau le plus élevé, depuis avril 2016, tandis que les stocks bruts ont connu leur plus haut depuis novembre dernier. Selon des analystes, la production américaine de pétrole de schiste pourrait passer de 200 000 à 500 000 barils/jour.

Il faut dire, cependant, qu’une hausse de l’activité des producteurs de pétrole de schiste outre-Atlantique pourrait minimiser l’impact positif des efforts de l’Opep visant à plafonner la production à l’échelle mondiale. Les prix ont, ainsi, reculé de 3% sur la semaine, leur plus forte baisse hebdomadaire depuis début novembre, alors que les marchés se focalisent sur l’implémentation des baisses de production promises, ont affirmé des analystes.

Et d’expliquer que tous ces facteurs réunis devraient exercer une forte pression sur les prix dans les jours à venir et mettre à mal les efforts déployés par l’OPEP pour favoriser un retour rapide au seuil de 60 dollars des prix du baril. Hier, les prix du brent de la mer du Nord ont légèrement progressé de 10 cents, atteignant 55,55 dollars, après leur baisse la semaine dernière.