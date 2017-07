Réagissez

Les prix du pétrole reculaient hier dans la matinée en cours d’échanges européens, les investisseurs engrangeant les bénéfices après une hausse marquée sur les deux dernières semaines.

Le baril de brent de la mer du Nord pour livraison en septembre valait vers midi 48,90 dollars sur l’InterContinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 71 cents par rapport à la clôture de mardi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de light sweet crude (WTI) pour le contrat d’août cédait 73 cents à 46,34 dollars.

Les cours de l’or noir reculaient après avoir atteint leurs plus hauts niveaux depuis près d’un mois mardi, à 49,90 dollars pour le brent et à 47,32 dollars pour le WTI. Selon les analystes, le potentiel de hausse des prix qui ont monté sur huit séances consécutives, ce qui représente la plus longue série depuis cinq ans, devrait désormais être limité, vu notamment la persistance de l’offre abondante.

Cependant, certains spécialistes du marché pétrolier n’écartaient pas une nouvelle hausse des prix. Les prix restent proches de leurs récents plus hauts et le baril de brent n’est pas loin du seuil psychologique des 50 dollars. La baisse est éventuellement une simple pause avant une nouvelle hausse, estiment les analystes rappelant que les marchés attendaient les données sur les réserves américaines, publiées aujourd’hui, un jour plus tard qu’à l’accoutumée en raison d’un jour férié le 4 juillet aux Etats-Unis.