L’Algérie occupe le 7e rang des pays importateurs de sucre dans le monde, avec des importations de l’ordre de 1,53 million de tonnes par an, a fait savoir l’Association internationale du sucre (ISO) dans son dernier rapport trimestriel.

La Chine, l’Indonésie et les Etats-Unis sont les plus importantes nations importatrices du monde, selon le rapport de l’ISO. Les besoins de l’Algérie varient entre 1,6 et 2 millions de tonnes par an alors que la production nationale atteindra les 2,5 millions de tonnes avec l’entrée en production d’une nouvelle raffinerie à Oran, selon des chiffres fournis récemment par l’ancien Premier ministre algérien. Les Algériens consomment trois fois plus de sucre par rapport aux normes internationales, à en croire une étude du ministère de la Santé. Et pour satisfaire ses besoins, l’Algérie dépense près d’un milliard de dollars en importations de sucre chaque année.

En 2016, les achats de sucre et de ses matières premières (sucres blanc, roux, de betterave brute, de canne à sucre, sirop de lactose...) ont augmenté à 871,7 millions de dollars contre 714,76 millions de dollars en 2015, d’après des chiffres officiels. Quant aux quantités des importations de sucre, elles ont également marqué une hausse à 2,03 millions de tonnes contre 1,93 million de tonnes.

Le coût des importations de sucre a grimpé de près de 22% en 2016 tandis que les quantités importées ont augmenté de 5,25%. Cette hausse de la facture du sucre s’expliquait non seulement pas l’augmentation des quantités importées mais aussi par le renchérissement des prix à l’importation par l’Algérie de cette denrée alimentaire. Le prix moyen à l’importation du sucre roux a été de 398 dollars/tonne sur les 10 premiers mois de 2016, contre 358 dollars/tonne à la même période de 2015, soit une hausse de 11,2%.

Au plan mondial, l’ISO a fait savoir par ailleurs qu’une récolte de sucre moins importante que prévu pour la saison d’octobre 2016 à septembre 2017 devrait produire un déficit de l’offre plus marqué qu’annoncé précédemment. Selon l’ISO, la production de sucre devrait atteindre 165,92 millions de tonnes, là où elle tablait en février sur 168,33 millions de tonnes, tandis que la demande serait de 172,39 millions de tonnes, contre 174,20 millions prévues précédemment.

Le déficit de l’offre par rapport à la demande devrait donc être de 6,46 millions de tonnes, ce qui devrait entamer les réserves mondiales qui atteindraient alors 81,98 millions de tonnes à la fin de l’année. Si les estimations de l’ISO sont vérifiées, la production s’inscrirait donc en hausse de 0,30% par rapport à la saison 2015-2016, quand elle avait été de 165,42 millions de tonnes, tandis que la demande croît de 1,22%.

Le déficit de l’offre était déjà de 4,899 millions de tonnes en 2015-2016. «Nous publions également nos estimations de marché pour la saison allant d’octobre 2017 à septembre 2018 quand un surplus de l’offre de 3 millions de tonnes se profile. Si les producteurs maintiennent ce niveau de production en 2018-2019, le surplus de l’offre se maintiendra sur deux saisons», a souligné l’ISO dans son rapport. Les prix du sucre, qui avaient grimpé avec la perspective d’un déficit en 2017-2018, ont flanché alors que les marchés se focalisent sur les récoltes plus abondantes à venir.