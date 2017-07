Réagissez

Face la montée de la spéculation enregistrée depuis quelque temps sur le ciment, les pouvoirs publics ont finalement décidé de réagir, en mettant en place des mesures qui ont permis de mettre un terme à des pratiques ayant fortement contribué à l’augmentation des prix de ce matériau très prisé en cette période de l’année. Un communiqué rendu public, jeudi, par le ministère de l’Industrie et des mines, a indiqué d’abord que le prix du sac de ciment est revenu à la normale étant «vendu actuellement entre 500 et 700 DA, contre une moyenne de 1 000 DA auparavant».

Une gestion le moins que l’on puisse dire mauvaise des entreprises évoluant dans ce secteur serait à l’origine de cette spéculation puisque, selon le ministère, «la mise à la retraite de quelques responsables de groupes publics» a permis de «régler quelques problèmes liés notamment à la spéculation».

Ces changements «ont réduit sensiblement la spéculation qui régnait sur la marché», souligne le communiqué du ministère, précisant que cette tendance baissière sera maintenue, notamment grâce aux conclusions des travaux du groupe installé à l’effet de «définir avec exactitude les problèmes de cette filière et permettre la mise en place d’une nouvelle dynamique pour le Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA)», principal producteur de ciment en Algérie.

Le ministre de l’Industrie et des mines, Mahdjoub Bedda, avait affirmé récemment dans un entretien à El Watan que son département est sur le point d’«achever le travail des statistiques sur la production et la demande pour avoir la cartographie précise du marché algérien et de voir aussi le potentiel d’exportation avec les usines qui vont ouvrir, dont celle d’Adrar». Rappelons, à ce propos, que le projet de cimenterie en cours de réalisation dans la wilaya d’Arar prévoit une capacité de production de 1,5 million de tonnes et devrait répondre à la demande sans cesse croissante sur le ciment pour les projets de développement en chantier dans le grand Sud du pays.

Pour sa part, le groupe GICA, qui compte augmenter sa production à 20 millions de tonnes/an de ciment à l’horizon 2019-2020, a décidé de mettre en place une charte des clients qui régira la relation entre les entreprises de ciment et leurs partenaires, et ce, dans le but de «lutter efficacement contre la spéculation et d’améliorer l’approvisionnement en ciment des entreprises de réalisation et des distributeurs agréés», note le ministère de l’Industrie et des Mines.

Cette nouvelle stratégie de contrer la spéculation a été annoncée lors de la journée portes ouvertes organisée par le groupe GICA à Chlef, rappelle le ministère, qui précise que la cimenterie de Chlef a connu des dysfonctionnements dans la distribution de ce matériau ayant privé les entreprises locales de leurs quotas de ciment depuis décembre 2016.

«Depuis 2016, l’Entreprise de cimenterie et dérivés de Chlef (ECDE-Chlef) a connu des dysfonctionnements dénoncés à maintes reprises par la chambre de commerce et d’industrie de Chlef. Ce qui avait conduit au limogeage du PDG de l’ECDE de Chlef par le ministre de l’Industrie et des Mines en juin 2017», indique le communiqué du ministère.